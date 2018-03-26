"اتصالات المغرب" .. سلامة المعلومات تنال "إيزو"

هسبريس من الرباط

أفلحت شركة اتصالات المغرب في التدقيق الأول الذي يليه تسليم شهادة ISO 27001 إصدار 2013، والذي أجرته الهيئة المستقلة لإصدار الشهادات "Bureau Veritas" في دجنبر 2017 بمواقع الشركة.

وتعتبر اتصالات المغرب المتعهد الاتصالاتي الوحيد في المغرب الحاصل على هذه الشهادة عن مجموع أنشطته؛ وذلك منذ سنة 2015، وفق ما أوردته المؤسسة في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكتروينة.

وحصلت شركة اتصالات المغرب على شهادة "ISO 27001 إصدار 2005" منذ سنة 2007 عن جميع أنشطتها، ورغبة منها في الاستمرار في الاستجابة للمعايير الدولية الجديدة اختارت اتباع حركية تحسين تتجلى في التجديد الدوري للشهادة منذ 2007 وحتى اعتماد إصدار 2013 من معيار "ISO 27001 سنة 2015"، حسب المصدر ذاته.

ويحدد المعيار الدولي "ISO 27001" متطلبات تطوير وتشغيل نظام تدبير سلامة المعلومات؛ كما يتضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية المصممة للتحكم في المخاطر المرتبطة بالمعلومات، التي تسعى اتصالات المغرب إلى حمايتها وتخفيفها من خلال وضع نظام تدبير خاص بها.

وتتوفر اتصالات المغرب، وفق البلاغ، على "سياسة سلامة معلومات تترجم التزامها بحماية المعطيات الشخصية لزبنائها والعاملين بها والممونين، بالإضافة إلى ميثاق يحتوي على القواعد الداخلية لسلامة المعلومات؛ كما تستجيب لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي".

وتقتضي شهادة "ISO 27001 إصدار 2013"، التي حصلت عليها اتصالات المغرب وتم تجديدها، وضع العمليات والوسائل اللازمة لحماية معلومات الشركة، بما في ذلك المعطيات الشخصية.