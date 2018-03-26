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الرئيسية | مال وأعمال | العماري بين الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في أبيدجان

العماري بين الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في أبيدجان

العماري بين الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في أبيدجان
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 مارس 2018 - 16:10

حضر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، الافتتاح الرسمي للدورة السادسة من منتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين، الذي عرف حضور رؤساء جمهوريتي غانا وزيمبابوي، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة كوت ديفوار.

ويحضر المنتدى الإفريقي ما يناهز 1600 مشارك يمثلون 60 دولة، من أصحاب القرار السياسي وكبار المستثمرين في عالم التجارة والصناعة والمال بإفريقيا والعالم، والذين يقودون مقاولات وهيئات مؤسساتية اقتصادية كبيرة، لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي بالقارة الإفريقية.

كما قام رئيس "جهة طنجة"، فور وصوله إلى أبيدجان، بزيارة تفقدية للجناح المخصص للجهة نفسها، وكذا مشروع "مدينة محمد السادس طنجة تيك" بهذه التظاهرة الدولية.

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