شركة Yamed تسوق عرضا عقاريا ببصمة راقية

هسبريس من الدار البيضاء

عاشت منطقة الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء مند فترة طويلة ضعف منتوج السكن بالرغم من تواجدها بمحور لسوق الشغل. ;اليوم تعرف المنطقة هيكلة عمرانية، مع نقل المصانع و المعامل القديمة، تتيح فرصة تطوير قطب سكني يستجب لحاجيات الزبناء الباحثين عن منتجات هيكلية ذات موقع إستراتيجي.

في هذا النطاق شرعت شركة "YAMED TRANSACTION"، المتخصصة ضمن الخدمات العقارية، في تسويق مشروع عقاري جديد متنوع و متكامل تحت إسم "LES NOUVELLES ROCHES" بمنطقة الصخور السوداء. ويضم هذا المشروع بقعاً أرضية مخصصة للسكن ذات طابق تجاري، وأخرى مخصصة لإقامة الفنادق والمكاتب، للاستجابة لتطلعات الزبائن.

يندرج هذا المشروع في إطار تطوير منطقة سكنية مواكبة لدينامية تطوير إنجاز محور سكني جديد بها، مبني على مجموعة من المعايير والخصائص، أبرزها الموقع الاستراتيجي، حيث يتموقع المشروع وسط منطقة تعرف حركية مهمة، سواء من حيث نموها كمنطقة سكنية، أو من حيث عامل القرب الذي توفره نتيجة قربها من مختلف المرافق التي تحتاجها الساكنة.

ويوجد هذا المشروع في بداية شارع مولاي إسماعيل مع تقاطعه وشارع محمد بن مكي ليضفي عليهما رؤية جيدة. وبالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي فإن المشروع يمتد على 7.8 هكتارات كمساحة سكنية؛ تضم عرضاً متنوعاً من البقع الأرضية بمساحة تتراوح ما بين 400 متر مربع و حوالي 1060 متر مربع.

في إطار تسويق المشروع أعلنت "YAMED TRANSACTION" طلب عروض يتعلق بالبقع الأرضية التي تطل على شارع مولاي إسماعيل، تبلغ مساحتها 1060 متر مربع وتضم وحدات سكنية تتألف من خمسة طوابق (R+5) تتوفر على طبق أرضي تجاري، إلى جانب إقامات من طابق أرضي و سبعة طوابق (R+7) مخصصة للفنادق أو المكاتب.

و تسوق الشركة كذلك، إنطلاقاً من مكتب البيع المتواجد بعين المكان، بقعا أرضية ذات مساحات إبتداءً من 400 متر مربع؛ مخصصة لبناء عمارات (R+5) ذات طابق سفلي تجاري.

زيادة على هذا يتوفر المشروع على ممرات بين إقاماته، يمتد عرضها إلى حوالي 20 متراً، تتيح حركة مرور بسلاسة ومرونة، كما يستجيب لاحترام الجانب الجمالي لتوفير فضاء حياة جيد للقاطنين المستقبلين؛ بهدف توفير عرض سكني وتجاري يستجيب للمعايير الراقية المطلوبة.