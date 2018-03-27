ارتفاع نقل البضائع يُشعل ثمن المواد الاستهلاكية

هسبريس – محمد لديب

ساهم ارتفاع كلفة النقل في رفع أثمنة المنتجات غير الغذائية بالمغرب خلال السنة الماضية؛ إذ أشارت دراسة صادرة عن مصالح وزارة المالية إلى أن مؤشر كلفة النقل سجل زيادة بنسبة 1.7 في المئة خلال 2017 مقابل زائد 0.3 في المئة في 2016.

وسجلت مصالح وزارة المالية زيادة متوسط أسعار المحروقات خلال العام الماضي بنسبة قاربت 8.8 في المئة، وهو ما تسبب في رفع كلفة أسعار مجموع المواد الاستهلاكية، وفق المحللين، نتيجة انعكاسها السلبي على كلفة النقل.

وارتفعت أسعار الزيوت والدهون الحيوانية بنسبة 7.3 في المئة، فيما ارتفعت أسعار الخضروات خلال سنة 2017 بنسبة 1.9 في المئة، مقابل انخفاض أسعار الفواكه بنسبة 6.1 في المئة.

وانخفضت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 2.5 في المئة، وانخفاض بنسبة 0.5 في المئة بالنسبة لأسعار الحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.

وشهد مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 0.6 في المئة؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار منتجات الصناعة الكيماوية بنسبة 2.1 في المئة، وارتفع مؤشر أسعار صناعة التجهيزات المنزلية بنسبة 2.4 في المئة.

مؤشر أسعار منتجات الجلد والأحذية ارتفع خلال العام المنصرم بنسبة 2.7 في المئة، في حين ارتفع مؤشر صناعة التجهيزات الكهربائية بنسبة 2.9 في المئة.

وتراجع مؤشر أسعار صناعة النسيج بنسبة 1.1 في المئة، وبنسبة 0.7 في المئة تراجع مؤشر أسعار قطاع السيارات، بينما ارتفع مؤشر أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 3.9 في المئة.