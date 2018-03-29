عملة "الأورو" تحافظ على مكاسبها في الأسواق

هسبريس ـ مُتابعة

حافظ الأورو على مكاسبه الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، في وقت ينتظر فيه المستثمرون محفزات جديدة لدفع العملة الموحدة للصعود.

وفي الوقت الذي يتجه فيه الأورو لتحقيق مكاسب إضافية تتطلع الأسواق إلى أدلة جديدة على أن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص سياسته التحفيزية في موعد مبكر.

وقال فيراج باتل، محلل سوق الصرف لدى آي.ان.جي في لندن، إنه "مازالت هناك مخاطر كبيرة على الطاولة والأسواق بحاجة إلى محفزات جديدة لدفع العملات الرئيسية للصعود، مثل الأورو، ونشتم نفحة حذر حول تلك المستويات."

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح خلال الشهر الجاري أنه قد يمدد برنامج شراء السندات البالغ 2.55 تريليون يورو لما بعد شتنبر المقبل إذا اقتضت الضرورة، لكنه لم يشر إلى إمكانية زيادة المشتريات في علامة على أنه مازال بصدد إنهاء البرنامج القائم منذ ثلاث سنوات قبل نهاية 2018.

من ناحية أخرى، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني ب0.2 في المئة إلى 105.56 ين ياباني لتبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في 16 شهرا حين بلغت 104.560 ين الذي سجلته يوم الاثنين الماضي لكنها تظل دون ذروة الليلة الماضية البالغة 106 ين.

من جانبه، استقر الجنيه الاسترليني بوجه عام أمام معظم العملات ولاسيما الأورو وذلك بفعل تقارير إعلامية عن إعلان "وشيك" عن مقترح جديد من الحكومة البريطانية بشأن الحدود الإيرلندية.