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الرئيسية | مال وأعمال | شركة الملك محمد السادس تختار "المدى القابضة" اسما جديدا لها

شركة الملك محمد السادس تختار "المدى القابضة" اسما جديدا لها

شركة الملك محمد السادس تختار "المدى القابضة" اسما جديدا لها
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 28 مارس 2018 - 15:10

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار تغيير اسم المجموعة إلى "المدى القابضة"، وهي التسمية الجديدة التي اعتمدها المجلس بدل "SNI"، لمواصلة النشاط على المستويين الوطني والقاري.

وقال مسؤولو مجموعة "المدى" الاستثمارية القابضة: "إنها تسمية ذات دلالة دقيقة، تنطوي على مفهومي الامتداد الجغرافي والاستدامة في الزمان، وتبلور أيضا آفاقه على الأمد الطويل التي يندرج ضمنها هذا الصندوق".

وأضاف المسؤولون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تسمية "المدى" تمت مواكبتها، من جهة أخرى، باعتماد توقيع بمثابة شعار، وهو "الوقع الإيجابي".

كما اعتبروا، أيضا، أن هذا الخيار "يؤكد العزم والإرادة في أن يترك بالمحيط الذي يعمل فيه آثارا إيجابية مستدامة، عبر تمسكه بإنعاش الاستثمار المسؤول".

وقال مسؤولو "المدى"ضمن التصريحات نفسها: "إن دل إقدام الصندوق على اتخاذ هوية جديدة، فإنما يدل على الرغبة في مواكبة مرحلة جديدة من نموه".

وواصلوا مستطردين: "هذا النمو الذي يريده أن يكون عبر إفريقي من جهة، ومحدثا لبنينة الاقتصاد من جهة أخرى؛ وهو قوي بتجذره القاري الإفريقي، لذا فإن صندوق "المدى" عاقد العزم على أن يسهم في دينامية التعاون جنوب –جنوب، مبادرا باستثمارات مؤثرة إيجابا على الصعيد العبر إفريقي".

وسبق للعديد من الشركات التي هو مساهم فيها في إطار الخدمات المالية والتأمين، والمناجم ومواد البناء، وتجهيز الأوراش وتوزيع السيارات، أن عملت وما زالت تعمل في عدة بلدان إفريقية، كما أن تدويل مشاركات الصندوق مدعوة إلى أن تتنامى بوتيرة مطردة في السنوات المقبلة.

ومن الخاصيات التي يتميز بها صندوق "المدى"، بصفته صندوق استثمار خصوصي، تكمن في اختيار الاستثمار للأمد الطويل في قطاعات النشاطات التي تسهم في بنينة الاقتصاد، والمشاركة في إبراز اقتصاد عصري وفي تحسين الظروف المعيشية المجتمعية التي يلتزم في إطارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - elmehdi الأربعاء 28 مارس 2018 - 15:32
المال وسياسة هو سبب خراب في أوروبا ممنوع على رؤساء ان يدمجو بين سياسة و الحكم اما عندنا اودي غير خلينا ساكتين
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