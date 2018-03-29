النقل البري والجوي ينعش أداء الاقتصاد الوطني

هسبريس من الدار البيضاء

سجل تقرير صادر عن مصالح وزارة المالية انتعاشا في النتائج التي حققتها الشركات المغربية العاملة في قطاع النقل، بنوعيه البري والجوي.

وأكدت وزارة المالية أن الأداء العام لقطاع النقل بالمغرب سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، مقابل 1.8 في المئة خلال الفترة نفسها من العام ما قبل الماضي.

وساهم انتعاش النشاط السياحي في رفع أداء قطاع النقل الجوي، الذي سجل أفضل أداء له منذ سنة 2010.

وأفاد التقرير نفسه بأن المطارات المغربية استقبلت ما يناهز 20.35 مليون مسافر، بارتفاع نسبته 11.2 في المئة على المستوى الوطني، و11.7 في المئة على الصعيد الدولي.

وسجلت أعلى الارتفاعات بمطار فاس سايس بنسبة 25 في المئة، وبمطار أكادير بنسبة 15.7 في المئة، وبمطار مراكش بنسبة 12 في المئة، وبمطار محمد الخامس في الدار البيضاء بنسبة 8.6 في المئة.

وارتفع أداء النقل عن طريق الموانئ المغربية بنسبة 8.1 في المئة سنة 2017، مقابل 8.3 في المئة سنة 2016، حيث سجلت زيادة بنسبة 27.3 في المئة بالنسبة للصادرات، و5 في المئة في ما يخص الواردات.