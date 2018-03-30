عاطلو المغرب يتركزون في ست جهات .. رُبعهم في الدار البيضاء

هسبريس - يوسف لخضر

أظهرت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط أن أغلب العاطلين عن العمل في المملكة المغربية يتركزون في جهة الدار البيضاء، بنسبة 25 في المائة، من أصل 1.2 مليون عاطل، بعدما سجلوا العام الماضي تزايداً بـ49 ألف شخص.

وتأتي هذه الأرقام الإحصائية بخصوص وضعية الشغل في المملكة في إطار البحث الوطني حول التشغيل الذي يعتمد عينة بحث جديدة تشمل 90 ألف أسرة، أظهرت أن معدل البطالة انتقل بين سنتي 2016 و2017 من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة.

وسجلت معدلات البطالة العليا بين صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وحاملي الشهادات والنساء. كما يظل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للبطالة بمعدل 26.5 في المائة، 42.8% بالوسط الحضري، و11.4% بالوسط القروي.

وتفيد أرقام المندوبية، التي يترأسها أحمد الحليمي العلمي، بأن معدل البطالة وصل إلى 23.3 في المائة بين حاملي شهادات من مستوى عال، مع معدل يقدر بـ25.9 في المائة بالنسبة لحاملي شهادة تقني أو إطار متوسط؛ فيما وصل هذا المعدل إلى 15 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات من مستوى متوسط، وبلغ قيمته القصوى بـ25.7 في المائة بالنسبة للنشيطين الحاصلين على شهادات التخصص المهني.

أما معدل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين لا يعملون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين فيصل معدلهم إلى %29.3 من بين مجموع الشباب على المستوى الوطني، 13 في المائة لدى الرجال، و46 في المائة لدى النساء، وهو معدل أكبر بـ 3.5 مرة من ذلك المسجل عند الرجال.

وفيما يخص التوزيع الجهوي للعاطلين في المغرب فقد أظهرت إحصائيات المندوبية أن أكثر من ثمانية عاطلين من أصل عشرة، ما يمثل 82.8 في المائة، متمركزون في ست جهات من المملكة، سنة 2017.

وتحتل جهة الدار البيضاء - سطات المرتبة الأولى بنسبة 25.1 في المائة، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ 17.5 في المائة، والجهة الشرقية بـ11.3 في المائة، وفاس - مكناس 10.8 في المائة، ثم مراكش - آسفي بـ9.4 في المائة، وأخيراً طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 8.7 في المائة.

ويتجلى من خلال إحصائيات المندوبية أن خمس جهات تُساهم في حجم البطالة أكبر من وزنها الديمغرافي من حيث الساكنة في سن النشاط. وتحتل الجهة الشرقية المرتبة الأولى في هذا الصدد بفارق مطلق يبلغ 4.3 نقاط، تليها الدار البيضاء - سطات بـ4.2 نقطة، فجهة الرباط - سلا- القنيطرة بـ3.8 نقاط، ثم بدرجات أقل، في جهتي كلميم- وادي نون 0.7 نقاط، والداخلة- وادي الذهب بـ 0.1 نقطة.

وسواء تعلق الأمر بالمستوى الوطني أو الجهوي، لازال مُعدل بطالة النساء الحاملات لشهادات من مستوى عال جد مرتفع مقارنة برجال هذه الفئة، إذ يبلغ الفرق النسبي 1.8 مرات على المستوى الوطني. ويسجل أضعف مستوى بجهة الدار البيضاء-سطات (5.1 مرة)، والأقوى بجهة الداخلة - وادي الذهب بـ2.5 مرات.