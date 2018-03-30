خبراء يلامسون خيار "تعويم الدرهم" في المملكة

وائل بورشاشن*

وصف رشيد عشاشي، متخصص في العلوم الاقتصادية والتدبير، تحوّل النظام المالي للمغرب إلى نظام معوم بـ"العبث"، وقال في ندوة حول تعويم الدرهم، نظمت بمدرسة علوم المعلومات بالرباط، إن "المغرب يتخلى عن سيادته لصالح السوق العالمية بشكل غير ديمقراطي لأنه لم يمر عبر البرلمان".

وشرح عشاشي أن التعويم يجعل البنك المركزي غير مجبر على التدخل ليعدل قيمة الدرهم أمام الدولار عند انخفاضه أو ارتفاعه، وأوضح أن "تعويم الدرهم يعني أن قيمة محفظة نقود المغاربة سيحددها السوق، وهنا يجب أن نكون مواطنين فاعلين ونوقف مثل هذه المبادرات، لا مواطنين فاعلين كل أربع سنوات"، في إشارة إلى المشاركة في الانتخابات.

وتحدث المتخصص في العلوم الاقتصادية عن الفرق بين النظام القديم لسعر صرف الدرهم الذي كان مستقرا نسبيا أمام اليورو والدولار، دون الارتباط بعملة واحدة، وبين النظام المالي السعودي الذي يرتبط فيه الريال بشكل مباشر بالدولار حتى "إذا سقطت قيمة الدولار تسقط قيمة الريال أيضا"، وبين النموذج المعوّم بالكامل الذي تقدم فيه العملة كمنتوج "إذا زاد الطلب عليه زادت قيمته، وإذا انخفض الطلب تنخفض قيمته".

الندوة ذاتها عرفت مشاركة مهدي الحلو، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، الذي أبرز أن "عدم انسجام" الأرقام بين البنك المركزي، والمندوبية السامية للتخطيط، والوزارة، يعني "أن هناك مشكلا"، لأن عدم علم مؤسسات الدولة بأرقام بعضها البعض يعني "عدم وجود انسجام" على مستوى هذه المؤسسات.

ويرى الحلو أن سؤال نظام صرف العملة الوطنية ليس جديدا، بل يرجع إلى فترة الثمانينات التي عرفت عدم قدرة المغرب على دفع ديونه، ليبدأ الحديث عن القابلية للتحويل في بداية التسعينات.

وفي هذا السياق، قال: "المغرب ليست لديه القدرة على الدخول في تعويم كامل لأن البلدان التي تسمح لمالها بأن يعوم يجب أن تكون لها القدرة على بيع الأشياء للخارج دون اعتماد على كل ما تصدره، إضافة إلى البلدان الصناعية والمتقدمة، وبلدان البترول والغاز، بينما اقتصادنا ضعيف جدا ولا يقبل مثل هذا"، بتعبيره.

بدوره، وضع ياسين تمسماني، أستاذ بمدرسة الحكامة والتدبير، علامة استفهام على توجه المغرب نحو "مرونة مالية"، ومحاولته الدخول في الوقت نفسه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي يعني أنه سيعتمد عملة ثابتة.

وقال تمسماني إن "البنك المركزي في المغرب تنقصه المشروعية"، لأن الثقة تكون بـ"ثقة الفاعلين في قرارات البنك؛ فيكفي أن يقول إنه سيوازن الأسعار ليعمل الفاعلون بناء على هذا الإعلان"، واعتبر أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لبنك المغرب.

المتحدث ذاته أوضح أن "قرار التعويم يجب أن يكون مجتمعيا بشكل خالص"، وأبرز أن هدف مداخلته "الدفع إلى مساءلة هذا الإصلاح والتشكيك فيه"، مؤكدا أن "كل إصلاح مالي يجب أن يكون على ضوء سؤال: هل سيساهم في نمو المغرب بطريقة أكبر أم لا؟".