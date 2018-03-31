"سميا" تطلق أحدث سيارات "جاكوار" بالمغرب

هسبريس من بنسليمان

أعلنت مجموعة "سميا"، المتخصصة في تسويق سيارات جاكوار لاند روفر بالمغرب، اعتزامها طرح آخر موديلات جاكوار في مجال السيارات رباعية الدفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مسؤولو المجموعة المغربية، التي نظمت، الجمعة، ملتقى "جاكوار لاند روفر إيكسبيريينس" لتجربة قيادة سيارات هذه العلامة بمطار بنسليمان، إن "سميا" تعتزم الشروع في تسويق سيارة جاكوار رباعية الدفع من الجيل الجديد.

وتعتبر سيارة جاكوارF-PACE ، الحائزة على جائزة "أفضل تصميم سيارة في العالم للعام"، والتي تم تزويدها بميزات تجعلها الأسرع والأقوى بين سيارات F-PACE، عبر تحسين هيكلها، وتعزيز معايير الدينامية الهوائية لتوفير أفضل تجربة قيادة في جميع الظروف.

وتولى قسم العمليات الخاصة لدى "جاكوار لاند روڤر" تصميم سيارة جاكوارF-PACE ، وتعزيز قوتها بنسبة 44 في المائة، حيث تم تزويدها بمحرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لترات وقوة 550 حصانا وعزم دوران 680 نيوتن متر، مما يسمح للسيارة ببلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثوان، مع سرعة قصوى تبلغ 283 كيلومتراً.

ويقول المسؤولون إن "سيارة F-PACE توفر مستويات متميزة من التحكم والمرونة والأداء. وقد تم ضبط كل شيء فيها، بدءاً بعجلة القيادة، ووصولا إلى نظام التعليق المخصص، لتتناسب مع الأداء القوي لسيارتنا متعددة الاستخدامات، والنتيجة كانت سيارة تجمع مزايا متعددة".

وتتضمن التحسينات، التي تم إجراؤها على معايير الدينامية الهوائية، توسيع مداخل الهواء في فتحات التهوية الأمامية والجانبية، والتي تسهم في تخفيف الضغط على أقواس العجلات، وتقليل قوة الرفع، وتوفير تبريد إضافي للمحرك، وتعزيز استقرار السيارة عند القيادة بسرعة عالية.

علاوة على ذلك، يسهم تمديد قوس العجلات وخفض قوالب الهيكل في تعزيز سلوك السيارة.

كما تتميز السيارة بغطاء محرك مصمم خصيصاً لها، مع فتحات تهوية تساعد في خروج الهواء الساخن من فتحة المحرك من جهة، وتبرز الطابع الدينامي لهذا النوع من السيارات.

أمّا القسم الخلفي من السيارة، فيتميز بجناح فريد مع مصد حـديث يحتوي على أنابيب نظام العادم النشط الرباعية.

كما يتميز المصد بحواف جانبية بارزة تعزز الأداء الدينامي الهوائي عبر تسهيل تدفق الهواء بعيداً عن مؤخرة السيارة.

ويحتوي هيكل F-PACE المُطوَّر على نوابض أمامية وخلفية أضخم متانة بنسبة 30 في المائة و10 في المائة على التوالي. كما يتضمن قضبان منع الانقلاب، التي تقلل تمايل هيكل السيارة بنسبة 5 في المائة.