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كُتّاب وآراء
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تحرز جائزة دولية
فازت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بجائزة "STP Award 2017" التي يمنحها "Commerzbank"، ثاني أكبر بنك خاص في السوق الألمانية من حيث إجمالي الأصول.
وتأتي هذه الجائزة التي حصلت عليها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفق بلاغ للمؤسسة توصلت به هسبريس، اعترافا بالجودة العالية لمعاملات التحويل، وخبرة ومهنية الفرق التجارية والعملياتية، وكذا العلاقة المصرفية المتميّزة مع البنوك.
وضمانا للحيادية الكاملة، تقول المؤسسة، فـ"إنّ هذه الجائزة تمنحها لجنة مستقلة داخل Commerzbank، اعتمادا على معايير كمّية وكيفية محدّدة وضعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في قمة الترتيب بمتوسط سنوي قدره "100% STP"، مما يدل على انتفاء أيّ عيب في مختلف العمليات".
وبعد حصول مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على جائزة أولى منحها البنك نفسه، إلى جانب أبناك دولية أخرى، سنة 2014، "تشهد على العلاقة المتميّزة على مستوى التمويل التجاري، تأتي هذه الجائزة اليوم لتؤكّد تموقع المجموعة كبنك دولي يقدّم جودة خدماتية، وعلاقات شراكة متينة مع أبناك دولية من مستوى عال"، يقول البلاغ.