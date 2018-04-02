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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم ينخفض مقابل الأورو ويرتفع أمام الدولار

الدرهم ينخفض مقابل الأورو ويرتفع أمام الدولار

الدرهم ينخفض مقابل الأورو ويرتفع أمام الدولار
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 أبريل 2018 - 08:35

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم انخفض بنسبة 0.52 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 0.42 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 مارس 2018.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" عرف ركودا خلال نفس الفترة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 5.1 في المائة، في حين ارتفع حجم المبادلات إلى 1.1 مليار درهم مقابل 662 مليون درهم الأسبوع المنصرم.

وبخصوص السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته، أن رقم المعالمات بلغ 177.3 مليون درهم كمعدل مقابل 113.3 مليون درهم الأسبوع المنصرم، في حين حقق سوق الكتل حجما إجماليا بلغ 191.9 مليون درهم.

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