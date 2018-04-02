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الرئيسية | مال وأعمال | احتياطي النقد الأجنبي يفوق 231 مليار درهم

احتياطي النقد الأجنبي يفوق 231 مليار درهم

احتياطي النقد الأجنبي يفوق 231 مليار درهم
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 أبريل 2018 - 10:17

أفاد بنك المغرب، بأن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 231,7 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ 5,4 في المائة كتراجع على أساس سنوي.

وأشار البنك المركزي في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، إلى أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 51.4 مليار درهم، منها 48 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3.4 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعدل البنكي استقر تقريبا في نسبة 2.26 بالمائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 3.8 مليار درهم إلى 4.2 مليار درهم، في ظرف أسبوع. وذكر البنك المركزي بأنه ضخ مبلغ 50 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، وذلك بناء على طلب العروض ليوم 28 مارس (تحديد تاريخ الاستحقاق 29 مارس 2018).

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