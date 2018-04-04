24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب (5.00)

  2. ذكرى معركة بوكافر .. عقود من الانتظار لمشاريع تنموية في اكنيون (5.00)

  3. إدريس الهلالي (5.00)

  4. برلمان الهرولة (5.00)

  5. سراويل "جينز" في محلات باريس تجذب فضول الملك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | أليانس تخفض ديونها البنكية إلى مستوى قياسي

أليانس تخفض ديونها البنكية إلى مستوى قياسي

أليانس تخفض ديونها البنكية إلى مستوى قياسي
هسبريس ـ محمد لديب
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 08:10

أعلن أحمد عمور، المدير العام لشركة "أليانس" للتطوير العقاري بالمغرب، تخفيض المديونية البنكية لشركة أليانس إلى مستويات منخفضة مع نهاية العام، حيث انتقلت إلى أقل من 120 مليار سنتيم مع نهاية شهر دجنبر الماضي.

وقال عمور، في معرض تقديمه للنتائج المالية السنوية للمجموعة في ندوة نظمتها الشركة بمدينة الدار البيضاء، إن مجموعة أليانس العقارية ستتخلص من هذه المديونية المتبقية سيتم تسديدها مع نهاية السنة الحالية؛ وهو ما يعني النجاح الكبير لبرنامج تدبير مديونية الشركة، الذي قادته بنجاح منذ سنة 2015.

واعتمدت مجموعة أليانس على هذا البرنامج للخروج من إشكالية ديونها التي كانت متراكمة قبل ثلاث سنوات، عبر اتباع سياسة إعادة الجدولة وعمليات بيع أصولها العقارية مقابل الديون، والتي نجح فيها أحمد عمور بشكل لافت، لتتمكن أليانس من استعادة توازنها المالي من جديد.

وأكد أحمد عمور أن مجموعة أليانس أنجزت مجموعة من المشاريع العقارية المهمة على مجموع التراب الوطني، سواء على مستوى إنتاج السكن الاقتصادي أو المتوسط، مع إبداء اهتمام بالفرص التي يوفرها سوق السكن الراقي.

وقال المتحدث: "ستراهن المجموعة على تجربتها الطويلة على مستوى تدبير المشاريع لحساب الغير مع الاستمرار في تطوير هذا النشاط، سواء داخل المغرب أو في الخارج، فعلى المستوى القاري، أطلقت المجموعة أشطر جديدة في مشروعها بالكوت ديفوار بعد تسليم الشطر الأول السكني، كما أنها تحقق تقدما أكيدا بالنسبة لمشروعها بالكاميرون، الذي يشتمل على 18 عملية في هذا الإطار".

وبلغ رقم المعاملات المدعم للمجموعة 3016 مليون درهم خلال سنة 2017، بانخفاض 15 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

ويعزى هذا التطور بالأساس، وفق مسؤولي أليانس، إلى عملية تفويت الأصول بمبلغ 1.1 مليار درهم التي ستدخل في رقم المعاملات في الأسدس الأول من سنة 2018.

وارتفعت النتيجة الصافية لمجموعة أليانس بنسبة 41 في المائة، وبنسبة 21 في المائة فيما يخص حصة المجموعة من هذه النتيجة الصافية، نتيجة المساهمة القوية لنشاط السكن الاجتماعي والسكن المتوسط من خلال فرعها " أليانس دارنا"، وكذا مشاريع المجموعة بإفريقيا، لا سيما بالكوت ديفوار والكاميرون.

كما يعزي هذا التطور إلى التقليص الملحوظ للتكاليف المالية، التي انخفضت بنسبة 63 في المائة مقارنة مع 31 دجنبر 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.