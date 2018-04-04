24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"
- طنجة تغازل اللّقب و"سَكاكين الدّار" تطعن الرجاء
- السعودية تدعو المغاربة "ضحايا الوظائف" إلى مقاضاة شركات وهمية
- "الإخوان" يتجهون إلى إقرار مراجعات سياسية وفكرية "بعد بنكيران"
- عن الإنتاجات الأمازيغية
"فاش ما كان" .. حركة جديدة تطالب بفرص العمل لعاطلي المغرب (5.00)
الحملات التحسيسية "تفشل" في إقناع المغاربة بالتبرع بالأعضاء (5.00)
الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب (5.00)
- الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب - (122)
- رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك" - (86)
- مغاربة والتجنيد الإجباري - (67)
- خبير: البوليساريو تخطط لقيام "دولة صحراوية" في المنطقة العازلة - (63)
- الزهراوي: هذه تكلفة وحسابات الربح والخسارة في حرب الصحراء - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معاملات "مرسى ماروك" تتجاوز 25 مليار درهم
عبّر محمد عبد الجليل، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ مرسى المغرب، عن ارتياحه للنتائج المالية والحصيلة السنوية التي حققتها الشركة خلال السنة الماضية.
عبد الجليل، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء لتقديم الحصيلة المالية للشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، قال إن رقم معاملات "مرسى المغرب" 25.54 مليار درهم خلال السنة الماضية؛ بينما سجلت نتيجة الاستغلال تراجعا بنسبة 8.3 في المائة.
وربط رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ "مرسى المغرب" هذا التراجع في نتائج الاستغلال والتشغيل بارتفاع نتيجة مصاريف التشغيل الجديدة ومخصصات استخدام الفروع التي شرعت في العمل خلال الفصل الثاني من سنة 2016.
وبلغت النتيجة المالية غير الجارية 115 مليون درهم سنة 2017، مقابل 18 مليون درهم في 2016 نتيجة استرجاع مخصصات بقيمة 197 مليون درهم، وذلك عقب تعديل مساهمات المشغل لدى تعاضدية مكتب استغلال الموانئ.
كما ربط محمد عبد الجليل هذه النتيجة بالمراجعة الضريبية التي خضعت لها الشركة برسم السنتين الماليتين 2013 و2014، والتي أفضت إلى أداء مرسى المغرب لمبلغ 88.7 ملايين درهم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ "مرسى المغرب" أنه جد مرتاح لانتعاش حصة المجموعة من النتيجة الصافية والتي بلغت 599 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3.3 في المائة خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016.
وأكد المسؤول ذاته أن رواج استيراد وتصدير الحاويات بلغ 832 ألف وحدة من فئة 20 قدما خلال العام الماضي، مقابل 819 ألف وحدة في 2016.
وبلغ حجم رواج البضائع والمواد الصلبة، خلال العام المنصرم، ما يقارب 17.5 مليون طن؛ بينما ارتفع حجم رواج المنتجات السائلة بنسبة 2.3 في المائة.