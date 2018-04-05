"سكاما" تطلق "فورد فييستا" الجديدة بالمغرب

هسبريس - محمد لديب

أعلنت شركة سكاما، الوكيل الحصري لشركة فورد العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، طرح سيارتها الجديدة "فورد فييستا" في السوق المغربي بسعر 145 ألف درهم.

وقال عبد الوهاب الناصيري، المدير العام لشركة سكاما التابعة لمجموعة أوطوهول، إن سيارة فورد فييستا تعتبر من السيارات التي تلاقي إقبالا كبيرا من طرف المغاربة.

وقال الناصيري، في لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء، إن سيارة فورد فييستا الجديدة تتوفر على مميزات تكنولوجية وميكانيكية جد متطورة، مؤكدا أنها ستستجيب لكافة تطلعات زبنائها؛ وبالتالي ستعزز مكانتها كواحدة من السيارات الأكثر شهرة في أوساط المغاربة.

ويتميز الطراز الجديد من فورد فييستا بإضافات حساسات للركن، مع إخفاء رشاشات الزجاج الأمامي أسفل شفة غطاء المحرك العليا، إلى جانب تقليل المسافة بين السقف والباب الخلفي بنسبة مهمة.

وفي مقصورة السيارة تم تغيير الكثير من الأمور من خلال الأسطح الجديدة والكونسول المركزي القطعة الواحدة المتصل بلوحة العدادات السفلية لمزيد من التناغم.

كما زودت السيارة بنظام SYNC 3 الترفيهي، مع شاشة تعمل باللمس 4.2 أو 6.5 أو 8 بوصة، ونظام صوتي B&O ضمن الخيارات.

كما تمت زيادة صلابة جسم السيارة وتقليل الضوضاء والاهتزازات لتجربة قيادة أكثر راحة ورقياً للسائق والركاب.

وأكدت فورد أنها حققت المستوى الرائد في فئتها من حيث الهدوء للسيارة؛ ومن حيث المحركات ستأتي السيارة بمحرك 1 لتر ثلاثي الأسطوانات بشاحن توربيني بنزين قوي، مع ناقل حركة يدوي وأوتوماتيكي.