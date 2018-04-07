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الرئيسية | مال وأعمال | الدويري يدرج صندوقا للاستثمار العقاري في البورصة

الدويري يدرج صندوقا للاستثمار العقاري في البورصة

الدويري يدرج صندوقا للاستثمار العقاري في البورصة
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 07 أبريل 2018 - 08:32

حصلت شركة"Immorente Invest" ، المتخصصة في تمويل الاستثمارات العقارية، على الضوء الأخضر من لدن الهيئة المغربية لسوق الراساميل لإدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء، عبر عملية لرفع رأسمالها بقيمة 400 مليون درهم.

وحصلت هذه الشركة، التي أسسها عادل الدويري القيادي الاستقلالي ووزير السياحة السابق، على تأشيرة دركي البورصة لطرح أسهمها في عملية، هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري، بسعر 100 درهم للسهم الواحد، وبقيمة إسمية تبلغ 62.54 درهما وعلاوة مقابل الطرح في البورصة بقيمة 37.46 درهما.

وقررت الهيئة المغربية لسوق الراساميل تحديد فترة اقتناء الأسهم من لدن صغار المستثمرين والمؤسساتيين، خلال الفترة المتراوحة ما بين 23 و26 أبريل الجاري.

وكشف مسؤولو الشركة أن الهدف من هذه العملية يتمثل في توسيع أنشطة الشركة والانفتاح أكثر على شركائها، وستمكن من تثمين تمويلاتها عبر الولوج المباشر إلى السوق المالية.

وأوضحوا أن مداخيل العملية سيتم توظيفها على شكل استثمارات في أصول عقارية بقيمة 295 مليون درهم، في صفقات محددة مسبقا وتم التوقيع على بروتوكول اتفاقي بشأنها.

كما أعلن مسؤولو الشركة أن 80 مليون درهم من هذه الصفقة، سيتم توجيهها إلى تمويل صفقة لاقتناء أصول عقارية جديدة في سنة 2019، بينما سيخصص مبلغ 9 ملايين درهم لسداد دين مصرفي لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية.

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