دبي تستثمر 43 مليار دولار قبيل "إكسبو 2020"

هسبريس - ا ف ب

تنفق إمارة دبي عشرات مليارات الدولارات على البنيات التحتية والنقل ومشاريع الضيافة من أجل "إكسبو 2020" الذي ستستضيفه، حسب تقرير لشبكة "بي إن سي" الأحد.

وأوضح التقرير أن قيمة المشاريع بلغت 42.5 مليار دولار، منها 17.4 مليار دولار جرى استثمارها في البنى التحتية والنقل، بينما خصص مبلغ 13.2 مليار للإسكان ومبلغ 11 مليار دولار للفنادق والمتنزهات الترفيهية.

وتتضمن هذه المشاريع توسيعا بقيمة 8 مليارات دولار لمطار آل مكتوم الدولي الواقع في طرف المدينة الجنوبي. ومن المتوقع أن يعزز هذا المطار، مطار دبي الدولي.

ومطار دبي الدولي كان أكثر المطارات ازدحاما للعام الرابع على التوالي، مع أكثر من 88 مليون مسافر في عام 2017.

وعند اكتماله، ستكون الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي 160 مليون مسافر سنويا.

وكشف التقرير أيضا أن أحد أهم المشاريع الجارية حاليا هي توسعة مترو دبي بقيمة 2.9 مليار دولار.

وسيصل الخط الجديد أيضا إلى مشروعين جديدين، هما قرى مدينة دبي الجنوب ومدينة دبي للمعارض، وكلاهما قيد العمل.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 300 ألف زائر يوميا مع افتتاحه في أكتوبر 2020، سيكون نصفهم من الخارج، حسب غرفة تجارة وصناعة دبي.

كما من المتوقع أن يعزز هذا المعرض، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، سوق العقارات في الإمارة ويخلق 300 ألف وظيفة جديدة، وتنشيط الاقتصاد.

ويعتمد اقتصاد دبي اعتمادا كبيرا على القطاع العقاري والسياحة والتجارة.