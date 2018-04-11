عروض "نجمة فينانس" تشجع اقتناء السيارات

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة "أوطو نجمة" عن إطلاق باقة من الحلول التمويلية الموجهة إلى اقتناء السيارات، بشراكة مع "وفا سلف".

وقالت ليلى مامو، رئيسة المجلس المديري لـ"وفا سلف"، إن هذه الشراكة التي جمعت المجموعتين مكنتهما من إطلاق علامة "أوطو نجمة فينانس" والتي ستتيح للزبناء الاستفادة من تمويلات لاقتناء سيارات مرسيديس بالمغرب.

وأضافت مامو، في لقاء صحافي عقدته بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الآليات التمويلية الجديدة ستفتح الباب أمام تبسيط طرق شراء السيارات الفخمة بالمغرب.

من جهته، أكد أشرف حجاجي، المدير العام بالنيابة لـ"مرسيديس بينز"، أن الهدف من هذه الشراكة هو توفير حلول تمويلية مبتكرة للزبناء، التي تتأقلم أكثر مع حاجياتهم ومتطلباتهم.

وأضاف حجاجي أن هذا العرض يقوم على ثلاث مرتكزات، تتمثل في الشفافية والمرونة والسرعة في الإنجاز.