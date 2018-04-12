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الرئيسية | مال وأعمال | رئيسة الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول حصيلة السياحة المغربية

رئيسة الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول حصيلة السياحة المغربية

رئيسة الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول حصيلة السياحة المغربية
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 12 أبريل 2018 - 08:00

وجّهت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة بخصوص حصيلتها في قطاع السياحة بسبب غياب المناظرات الوطنية وضعف الدينامية لمواكبته.

وقالت بنصالح، في كلمة ألقتها في المنتدى الدولي للسياحة بالرباط، إن "المغرب يجذب 11 مليون سائح اليوم، وبات منذ 2013 أول وجهة سياحية في أفريقيا، لكن منذ 2010 لم يحقق تقدماً في هذا الصدد ودخل مرحلة جمود، لأن السياحة تُعاني من عدة تناقضات"، بتعبيرها.

وأضافت: "جذبنا ستة ملايين سائح جديد في ظرف 15 سنة، لكن هل هؤلاء يلجؤون إلى المؤسسات الفندقية المصنفة؟ كما أننا سجلنا تراجعاً منذ سنة 2010 في السياح الفرنسيين والإسبانيين، وهي أسواق رئيسية بالنسبة للسياحة المغربية".

وأشارت بنصالح، في اللقاء المُنظم من طرف مجلس التنمية والتضامن، إلى أن مُعدل نسبة ملء الفنادق في المغرب تراجع إلى 40 في المائة، بعدما كانت النسبة تناهز 52 في المائة سنة 2000 بفضل السياحة الداخلية.

بنصالح، التي تستعد لمغادرة رئاسة الباطرونا، أشارت إلى أن تناقضات السياحة المغربية تبرز من خلال "تميز مراكش بقدرة مفرطة في الطاقة الاستيعابية تصل إلى 71000 سرير فندقي، في حين لا تستطيع مدينة الدار البيضاء احتضان مؤتمر يحضره 5000 شخص في حاجة إلى الإيواء في فنادق مصنفة".

كما أشارت إلى المغرب يتوفر على ربط جوي مع 63 دولة و112 مطاراً، لكن وجهات مثل ورززات ما زالت منسية، إضافة إلى مواصلة الحكومة لتعزيز الجولات السياحية في الوقت الذي تحول فيه الطلب إلى "City break"، أي السياحة قصيرة المدى، وقالت إنه يجب على المغرب إعادة النظر في نموذج أعمال قطاع السياحة من خلال تكييف العرض مع الطلب.

ونبهت رئيسة الباطرونا إلى أن الطلب السياحي توجه نحو مؤسسات فندقية سياحية بديلة، مثل دور الضيافة والإقامات الفندقية وخدمات الموقع الأميركي "آير بي إن بي" الذي يتيح لأي مواطن أن يعرض غرفة أو منزلاً للإيواء.

ولفتت إلى أن المغرب أصبحت يستقبل 100 ألف سائح صيني، لكن القطاع السياحي المغربي لا يقدم أي منتجات وخدمات سياحية متلائمة مع خصوصيات ومتطلبات السياحة الصينية، واعتبرت أن هذه الأمور تجعل الصناعة السياحية تعاني من هشاشة هيكلية.

وشددت على أن السياحة في حاجة إلى حكامة جيدة وإشراك حقيقي للحكومة، لأن القطاع يشغل 500 ألف شخص، كما انتقدت أيضاً انعقاد المجلس الاستراتيجي للسياحة لمرة واحدة خلال ست سنوات، إضافة إلى عدم قيام المجالس الجهوية للسياحة بدورها الأساسي.

وأشارت بنصالح، في اللقاء الذي حضره وزراء من الحكومة، إلى أن مخططات التنمية الجهوية لقطاع السياحة لم يتم تفعيلها، ناهيك عن الصراع الداخلي الذي تعرفه المنظمات التي تمثل المهنيين في قطاع السياحة.

ويسعى منتدى التنمية والتضامن، من خلال هذا المنتدى الدولي، إلى إشراك مختلف المتدخلين بهدف وضع استراتيجية للنهوض بالسياحة وفق مقاربة تشاركية عمودية وأفقية، لتحقيق رؤية 2020 الساعية إلى تموقع المملكة بين أكبر عشرين وجهة عالمية.

وتشكل السياحة في المغرب عاملاً مهماً للتنمية الاقتصادية وقطاعاً رئيسياً في الاقتصاد المغربي؛ إذ تحتل المرتبة الأولى من حيث مداخيل العملة الصعبة بما يقارب 70 مليار درهم سنة 2017، كما أنها المساهم الثاني في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والثاني في خلق مناصب الشغل.

لكن التحول الرقمي يحتم على المغرب تنويع وتطوير آليات العرض السياحي لمواجهة توجهات السوق العالمية. فبحسب أرقام سابقة للمرصد المغربي للسياحة، فإن 90 في المائة من السياح سبق لهم اعتماد شبكة الإنترنيت في الحجوزات؛ الشيء الذي يبين مدى تطور اختيارات المستهلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - فريد الخميس 12 أبريل 2018 - 08:15
رئيسة الباطرونا هي بذاتها أكبر خطر ! حيث أنها تمثل البرتقاليون الجدد و هم معروفون ! البلاد مشات مع أمثال هؤلاء ...لنا الله نحن و عنده نحتكم ! حسبنا الله و نعم الوكيل
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16
2 - oum hiba الخميس 12 أبريل 2018 - 08:38
لماذا تدقين الخطر سيدتي الان و حصيلة السياحة المغربية منذ 2010 لم تحقق تقدماً في هذا الصدد ودخلت مرحلة جمود، و تُعاني من عدة تناقضات.....
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7
3 - الوافي الخميس 12 أبريل 2018 - 08:46
الأثمان غالية وباهضة والخدمات ضعيفة ودون المستوىى، ناهيك عن الاوساخ والازبال وغياب الاستثمار والتجديد والاحترافية في معاملة السائح ولا ننسى غياب الامن ومعانات السائح مع المتسولين والمحتاجين. اي سياحة ناجحة نريد اذن؟؟
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36
4 - Farid الخميس 12 أبريل 2018 - 08:47
انت وامثالك تمتصون دم الشعب. تحتكرون ثروة الشعب و تستغلونها. مياه معدنية ديال الشعب. تستخرجونها وتببعونها للشعب باثمان اعلى من اوروبا.
حلل وناقش. وتتكلمين عن السياحة والتطور.
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30
5 - Fouad الخميس 12 أبريل 2018 - 08:50
باغي نعرف هاد الساءح لاش غايجي لهاد البلاد
الوسخ الكلخ الفساد السرقة النصب ......
انا عايش فيها اكرهتها
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18
6 - mouka الخميس 12 أبريل 2018 - 08:57
كنت في مراكش 2017 لم يوجد مرحاض يليق بالسائح وخاصة قرب جامع الفناء,الهواء ملوت ,كثرة تطلبت قرب اصحاب العصير ,كثرة الاشغال العمومية الترقيعية, الفساد قرب كليز, رائحة الكواتشا تخنق الانفاس,الغلاء رغمة عدم الجودة,اصحاب الطكسيات يفضلون الاجني لانه سهل للنهب,
في جميع الحدائق ترى التعناق وقلت الحياء,
سياح العرب بدون نسائهم يتجولون قرب الملهي ,
مراكش رحتي خصارة
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17
7 - غيور الخميس 12 أبريل 2018 - 08:58
لماذا تدقين ناقوس الخطر والسياحة بالمغرب على خير ؛ الجميع يعرف ان المغرب قد احتل المراتب الاولى على الصعيد المغاربي في السياحة بعد الاحداث الذي شهدتها مصر وتونس ... ناهيك عن السياحة الجنسية التي تذر اموال طائلة في مراكش واكادير ...
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10
8 - دق لبندير الخميس 12 أبريل 2018 - 09:00
دقو لبندير ولا طعرجة اصلا اصلا طبقة متوسطة تعاني من سوء المعاملة داخل فنادق السياحية ومنتجعات بينما الرجل الأبيض الأروبي قريبون لعبادته
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5
9 - الخميس 12 أبريل 2018 - 09:03
ثمان غالية وباهضة والخدمات ضعيفة ودون المستوىى، ناهيك عن الاوساخ والازبال وغياب الاستثمار والتجديد والاحترافية في معاملة السائح ولا ننسى غياب الامن ومعانات السائح مع المتسولين والمحتاجين. اي سياحة ناجحة نريد اذن؟؟
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5
10 - بوعيون الخميس 12 أبريل 2018 - 09:06
لنكن صريحين بلادنا لم تعد تلك الوجهة التي ياتي اليها السائح ويرجع لمرات ويوصي اصحابه بالمجيئ الى المغرب بل حتى بعض الشركات تصنف المغرب خطر نظرا لكثرة المجرمين والتعرض والتحرش بالسياح في مدننا .ففقط هذه السنة تم التعرض بسيوف وسكاكين لسياح بعدة نقاط من المغرب .اضف ان المغربي اصبح ينظر الى السائح وكانه جاء ليستعمره وينشر ثقافته ودينه وهذا ما ينشره بعض السلفيين والمتاجرين في الدين عبر المواقع الالكترونية وفي محادثاتهم الخاصة ويجب الاشارة ايضا ان المغرب اصبحت مدنه وسخة مليئة بالفراشة والمتسولين واحتلال ممرات الرصيف في كل مكان حتى الامكنة الاثرية والاماكن السياحية مما يحرج اي زائر للمغرب دون الكلام عن النصب على السياح في بيع مواد حرفية وتقليدية وفي اي مكان توجه اليه السائح
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-1
11 - عادل نيوزيلندا الخميس 12 أبريل 2018 - 09:12
السلام عليكم، عندما يرتقي العاملون في المجال السياحي و يكفون عن معاملة السياح كبقرة حلول و يضبطون أسعارهم الخيالية في مقابل خدمات يندى لها الجبين. عند ذلك يمكن أن يأتي السياح من الدرجة الأولى الذين يدفعون بسخاء. اما و الحال كما هو عليه فيجب عليكم الاكتفاء بالعجزة الفرنسيين الذين يأتون في المقطورات الكارافان الذين يزاحمون الفقراء في السويقة و الجوطية. اشتغل بالمجال السياحي هنا في نيوزيلندا و اتكلم بحرقة عن بلدي لما أرى ما يصرفه السياح هنا من اموال في الفنادق و المطاعم.المنظومة السياحية ككل يجب أن يعاد فيها النظر. تحياتي
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2
12 - ilyas الخميس 12 أبريل 2018 - 09:28
في الأعوام الأخيرة ،نرى عدة أشخاص وعائلات مغربية تفضل قضاء العطلة في إسبانيا ,200 ألف حسب الإحصائيات، ،عندما تلتقي احدهم يقر أن الأثمن عموما في المتناول ,حتى أنهم يستغلون تنزيلات الصيف من أجل التبضع،ناهيك عن الأمن والأمان،حيث أن نساء ورجال يمكنهم الخروج في أي وقت وأي مكان دون الخوف من المشرملين،،زيادة على العامل الثقافي،هنا يمكن أن تنزل البنت أو الزوجة للمسبح أو الشاطئ دون مضايقات و..و ،عموما من يذهب عطلة للخارج، تجده ميسر الحال، طبقة متعلمة عموما. ناهيك عن الجودة،النظافة،البنية التحتية،النظام،الأثمن الموحدة،،لو كان هاد الناس فيهم الغش وتحريميات لن يستقبلو 80 مليون سائح.
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