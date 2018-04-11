بنك المغرب يوظف حلولا رقمية لإعادة الثقة إلى معاملات الشيكات

هسبريس – محمد لديب

قرر بنك المغرب توظيف حلول تكنولوجية رقمية متطورة للتأكد من صحة الشيكات ومدى توفرها على المؤونة الكافية، من طرف التجار والشركات أثناء قيامهم بإنهاء معاملاتهم التجارية والخدماتية.

وقال خالد زبير، المسؤول عن مديرية الشبكات ومركزة المعلومات في بنك المغرب، إن إبرام المصرف المركزي لاتفاقية التدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، يهدف إلى المساهمة في تعزيز مصداقية المعاملات التجارية بواسطة الشيك.

واعتبر زبير، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أن من شأن هذه الخطوة العمل على تقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة، من خلال توظيف تطبيقات ذكية وخوادم صوتية تفاعلية.

وعلقت فدوى اللواح، المشرفة على مصلحة مركزة المعلومات، على هذا الأمر قائلة: "هذا النظام سيساعد على تعزيز الثقة في التعامل بالشيكات، وتقليص ظاهرة الرفض التلقائي لهذا الشكل من طرق الأداء".

وصرح مسؤولو بنك المغرب بأن هناك توجها نحو تقليص التعامل بالأوراق النقدية، التي تشكل معالجتها كلفة عالية سواء للمتعاملين أو المصارف أو البنك المركزي، مؤكدين سعيهم إلى توفير مجموعة متنوعة من طرق الأداء.

وسجلت المشرفة على مركزة المعلومات أن اختيار التدبير المفوض يأتي في وقت بلغت فيه قيمة الشيكات بدون رصيد ما يناهز 11 مليار درهم خلال السنة الماضية، مع نسبة أداء غير مسددة تقارب 20 في المئة.

وأشارت المتحدثة إلى أن مبالغ الشيكات المتراكمة خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها الإجمالية 85 مليار درهم، مضيفة أن هناك 650 ألف شخص ممنوعون من إصدار الشيكات، ويتم تسجيل 1700 حالة جديدة شهريا.

يشار إلى أن بنك المغرب أكد أن الاتفاقية التي وقعها مع مؤسس "CreditInfo Checks"، بناء على طلب لإبداء الاهتمام، ستعزز المصلحة الجديدة للمنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة ومكافحتها، التي تتمثل في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب، المخصصة بشكل حصري للبنوك التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات.

وسيتم فتح خدمة الاطلاع في وجه المقاولات قبل نهاية 2018، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية من طرف المفوض له، الذي سيتولى الترويج للخدمات التي يقدمها لدى المقاولات في جميع أرجاء المملكة، وسيعمل على تطوير خدمات إضافية مثل حجز الرصيد عبر الإنترنيت والتنقيط.