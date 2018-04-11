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الرئيسية | مال وأعمال | أسعار الاستهلاك ترتفع بـ2% خلال سنة 2018

أسعار الاستهلاك ترتفع بـ2% خلال سنة 2018

أسعار الاستهلاك ترتفع بـ2% خلال سنة 2018
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 19:27

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الاستهلاك قد تكون واصلت ارتفاعها، خلال الفصل الأول من 2018، بنسبة تقدر ب2 في المئة، عوض 1,2 في المئة، خلال الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول النشرة الفصلية لتحليل الظرفية لشهر أبريل 2018، أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب2,2 في المئة، عوض 1,3 في المئة، خلال الفصل السابق.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الخضروات الطرية قد يكون ساهم ب0,5 نقطة في هذا التحول، متبوعا بأسعار الزبدة (0,3 نقطة)، إضافة إلى ارتفاع أسعار التبغ ب13 في المئة، موازاة مع ارتفاع الضريبة على قيمتها المضافة.

وتابع المصدر ذاته أنه يتوقع، في المقابل، أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية زيادة تقدر ب1,6 في المئة، عوض 1,7 في المئة، خلال السنة الفارطة؛ مشيرا إلى أن أسعار الخدمات ستعرف بعض الزيادة لتساهم بما قدره 0,8 نقطة، عوض 0,4 نقطة خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار التسجيل والتنبر ب22,2 في المئة، حسب التغير السنوي.

من جهة أخرى، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق زيادة تقدر ب0,9 في المئة، عوض 1,3 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موازاة مع انخفاض أسعار الخدمات، وخاصة أسعار الكراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:05
لا الصحيح .ترتفع بنسبة200 في المئة
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2 - سلام الناظوري الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:20
اعتقد ان احصائيات المندوبية كلها خاطئة لا اعرف كيف يتم احصاء هذه النسب و نشرها للعموم على انها صحيحة و هم لم يقوموا الى بإحصاء السكان اي الافراد وليس مستوى الدخل و مستوى الانفاق المعيشي في ظل الارتفاع في الاسعار المواد الغذائية، الانسان دبا كيقلب على الخبز و ملقاش باش يشريه حيت مخدامش غير مرة مرة
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3 - حاظي تبرگيگ الأربعاء 11 أبريل 2018 - 20:40
هاذ الشي الِّي فالحا فيه هذه الحكومة رفع الاسعار ثم رفع الاسعار ولا شيء غير رفع الاسعار حتى اصابها سعار رفع الاسعار ، الله يفكنا منها ومَن مَعَها ومن على شاكلتها .
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