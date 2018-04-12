"فولفو" تفتتح مدرسة لتدريب سائقي الشاحنات

هسبريس - عبد السلام الشامخ

في إطار المساعي المبذولة إلى الزيادة من السلامة المرورية والتقليل من حوادث الطرق المميتة التي تشهدها المملكة، من المرتقب أن يستفيد سائقو الشاحنات في المغرب من برنامج تدريبي ستطلقه شركة "فولفو" السويدية، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، وهو ثاني برنامج من نوعه في القارة الإفريقية.

وحسب ما نقلته قصاصة لموقع الوكالة الأمريكية للتنمية فإن "الأمر يتعلق ببرنامج تدريبي موجه لفائدة سائقي الشاحنات الكبيرة، إذ تتزايد الحاجة إلى سائقين مدربين جيدًا"، مشيرة إلى أن "المغرب يطمح إلى تعزيز مكانته كمركز نقل إقليمي، في وقت يعاني من مشاكل تعيق هذا الطموح".

وسيتم حسب ما نقلته القصاصة الخبرية فتح مدرسة خاصة بتدريب السائقين، سيكون مقرها في الدار البيضاء، مضيفة أن "هذا المشروع تتويج للشراكة التي تجمع مجموعة "فولفو" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والوكالة الأمريكية للتنمية، وقد أقيم مؤخراً حفل رسمي لإطلاقه"، وزادت: "من المتوقع أن يبدأ المتدربون دروسهم خلال شهر يونيو المقبل".

يوهان ريمان، المسؤول عن التدريب المهني وتدريب السائق داخل المجموعة في إفريقيا، قال في تصريحات نقلها المصدر ذاته: "نحن فخورون بالانخراط في المشروع ومساعدة الحكومة المغربية، من خلال تدريب السائقين المغاربة"، قبل أن يضيف: "نحن ندعم النمو المستدام في البلدان التي تعمل فيها مجموعة فولفو".

وتهدف الخطة إلى تدريب حوالي 500 سائق محترف على مدى السنوات الأربع القادمة في تخصصات مختلفة، مثل القيادة الآمنة والفعالة في استهلاك الوقود. وستوفر مجموعة "فولفو" المركبات والمعدات والحافلات المخصصة لإنجاز هذه التداريب.

وتعتبر مجموعة "فولفو" إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الشاحنات والحافلات ومعدات البناء والمحركات البحرية والصناعية. وتمتلك المجموعة، التي توظف قرابة 100.000 شخص، منشآت إنتاج في 18 دولة وتبيع منتجاتها في أكثر من 190 سوقًا.

ويستقبل السوق الإفريقي، بمعية المغرب، ما بين 1500 و2000 شاحنة من تصنيع Volvo سنويّا، بينما الإشراف على حاجياته يتمّ من الدّار البيضاء.

وحققت "فُولفُو المغرب"، التي تعمل على تسويق الشاحنات وآليات الأوراش والحافلات، وتوفر خدماتها ما بعد البيع، وتسوّق قطع الغيار، رقم مبيعات يعادل 1.2 مليار درهم سنة 2015؛ بينما يتوقّع أن يعرف العام الجاري وصول رقم المعاملات إلى ما يزيد عن ذلك بـ300 مليون درهم تقريبا.