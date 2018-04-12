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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يتباحث مع وزير الفلاحة البريطاني في لندن

أخنوش يتباحث مع وزير الفلاحة البريطاني في لندن

أخنوش يتباحث مع وزير الفلاحة البريطاني في لندن
هسبريس - و.م.ع
الخميس 12 أبريل 2018 - 21:18

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الخميس في لندن ، مباحثات مع وزير الفلاحة البريطاني مايكل غوف.

وتناولت المباحثات التي حضرها، على الخصوص، سفير المغرب بالمملكة المتحدة عبد السلام أبو درار، والسفير البريطاني بالرباط طوماس رايلي، التعاون في المجال الفلاحي بين البلدين وانعكاس "بريكسيت" على الشراكة الفلاحية المغربية البريطانية.

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، مسار العلاقات التي تربط بين المغرب وبريطانيا في مجال التعاون الفلاحي، وآفاق تطوير هذه الشراكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الطرفان على أهمية الشراكة الفلاحية بين المغرب وبريطانيا، واعربا عن ارتياحهما للقفزة النوعية التي حققتها المبادلات بين البلدين، وعن ارادتهما المشتركة لاستكشاف واستثمار كافة الامكانيات التي لم تستغل بعد على مستوى التعاون والمبادلات الثنائية في القطاع.

وتدارس الوزيران، أيضا، مختلف السيناريوهات الممكنة للنهوض بالشراكة بين البلدين، وسبل ضمان تموقع جيد للمنتوجات الفلاحية المغربية من خلال توضيح شروط تصريف الصادرات التي تمر عبر الاتحاد الاوروبي.

كما اتفق الجانبان على العمل من اجل ضمان استمرارية الاتفاقيات بين بريطانيا والمغرب طيلة الفترة الانتقالية بعد "بريكسيت"، وذلك طبقا لمشروع النص الذي تم التوصل اليه بين الاتحاد والمملكة المتحدة، في المجلس الاوروبي خلال شهر مارس الماضي، ووضع الاتفاقيات الملائمة بعد هذه الفترة.

وسيعمل البلدان أيضا، وفق ما جاء ضمن مباحثات اخنوش وغوف، على ايجاد اتفاقيات اقوى للتبادل من اجل دعم وتحسين اكثر للعلاقات التجارية.

واعرب الطرفان عن ثقتهما إزاء مستقبل شراكتهما، والجودة التي تميز المبادلات بين البلدين، مجددان عزمهما على العمل من اجل تعزيز العلاقات بين الفاعلين من اجل تطوير المبادلات الفلاحية.

كما تبادل المسؤولان الحكوميان في الرباط ولندن وجهات النظر بشأن السبل التي يتعين اعتمادها من اجل اضفاء مزيد من النجاعة على المبادرات المشتركة التي سيتم اتخاذها.

يشار الى ان اجمالي المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يصل الى 13،8 مليار درهم في السنة. ويستورد المغرب من بريطانيا، على الخصوص ، البطاطس والقمح الطري والجبن، وموادا غذائية اخرى.

وتتضمن الصادرات الغذائية المغربية الى بريطانيا، اساسا، الطماطم الطازجة والمبردة، والحوامض والزيتون المعلب، وغيرها. بينما سجلت الصادرات من المنتجات الفلاحية ارتفاعا ملموسا، حيث حققت نموا سنويا بنسبة 7 في المائة ما بين 2010 و2017 .

كما اتخذت الصادرات من منتجات الصيد البحري اتجاها تصاعديا، اذ حققت نموا سنويا بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها. وتمثل هذه الصادرات حاليا اقل من 5 في المائة من مجموع الصادرات الموجهة الى الاتحاد الاوروبي، وهي تندرج في اطار اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الاروبي في الوقت الراهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - خنيفري الخميس 12 أبريل 2018 - 21:31
يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة والحوار مع بريطانيا العظمى لأنها من أعرق الديموقراطيات في العالم والدولة التي يحاول أعداء المغرب اختراقها و استمالتها ضد حقوقنا المشروعة
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2
2 - ميسي الخميس 12 أبريل 2018 - 21:41
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
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3 - عبد الملك الخميس 12 أبريل 2018 - 21:41
وزير الفلاحة هو الوحيد لي تايحمر الوجه في هاد البلاد
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4 - مراد الورزازي الخميس 12 أبريل 2018 - 21:41
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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-1
5 - أكرض أوضاض الخميس 12 أبريل 2018 - 21:43
عمل متواصل على طوال أيام الأسبوع من طرف السيد عزيز أخنوش، لتطوير القطاع الفلاحي، نتمنى له مزيدا من التألق والتوفيق
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6 - عبدالرحمان الخميس 12 أبريل 2018 - 21:43
أخنوش الرجل المناسب في المكان المناسب .. العمل و المعقول
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7 - سعيد الإبراهيمي الخميس 12 أبريل 2018 - 21:47
عمل جبار يقوم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب وخارجه من أجل الفلاحة المغربية، أتمنى أن يسير باقي الوزراء على خطاه
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8 - فريدة الخميس 12 أبريل 2018 - 21:48
تحية عالية للسيد عزيز أخنوش، الذي نسانده بإستمرار، و نقول له واصل فالشعب يراقبك، و يؤيد عملك.
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9 - مراد المغاري الخميس 12 أبريل 2018 - 21:49
وزير الفلاحة المغربي يعمل بجد و حقق تجربة راىدة بقطاع الفلاحة بالمغرب
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10 - ابن سوس الخميس 12 أبريل 2018 - 21:51
ديما قطاع الفلاحة حاضر و يتصدر عناوين الصحافة الالكترونية و الورقية ايضا
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11 - العربية الخميس 12 أبريل 2018 - 21:52
السيد وزير الفلاحة من أنجح الوزراء في تاريخ المغرب فهو أعطى الشيء الكثير لقطاع الفلاحة وأحسن تدبير القطاع بسياساته واستراتيجياته التي ظهرت نتائجها في أرض الواقع
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12 - المباشر الخميس 12 أبريل 2018 - 21:52
اخنوش لا يكل ولا يمل من العمل وهذا أثبته الواقع بعيدا عن المزايدات الفارغة
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13 - امنة ماء العينين الخميس 12 أبريل 2018 - 21:52
المغرب بحاجة الى زعامات حقيقية ناحجة و مؤثرة تلهم اتباعها و مناصيرها و تدفعهم الى النجاح، واصل سيدي الوزير
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14 - Abderrahmane. الخميس 12 أبريل 2018 - 21:52
تجربة المغرب بقطاع الفلاحة تجربة رائدة و حققت منجزات مهمة خاصة في المجال القروي ما يؤهل المغربالى ان يكون تجربة متميزة على المستوى الوطني و القاري
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