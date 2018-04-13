شركة "إيكسيلو" تستثمر 30 مليارا لتعزيز الريادة

هسبريس ـ محمد لديب

أعلنت مجموعة "أنوار أنفيست" توسيع وحداتها الصناعية للبسكتة في منطقة حد السوالم بجهة الدار البيضاء سطات، بعد تنامي حصصها السوقية في المغرب وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقال رشيد العلام، المدير العام بالنيابة لشركة "إيكسيلو" التابعة لمجموعة أنوار أنفيست القابضة، إن المؤسسة قررت تخصيص 30 مليار سنتيم لتوسيع وحدتها الصناعية في جنوب الدار البيضاء.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلن مسؤولو قطب البسكتة لمجموعة أنوار أنفيست عن تجهيزاته الحديثة لوحدته الصناعية الرئيسية "بيست بسكويت المغرب" المتواجدة بحد السوالم.

وقال العلام، في ندوة صحافية عقدها بحد السوالم، إن هذا الموقع القريب من الدارالبيضاء، والذي تبلغ مساحته المغطاة 25000 متر مربع، استفاد من برنامج موسع للتطوير والعصرنة هم الوحدة الأولى للإنتاج، إلى جانب عملية توسيع أساسية عن طريق إحداث وحدة صناعية جديدة تستجيب لأفضل المعايير الدولية.

وأضاف المتحدث أن المجموعة تتوفر كذلك على 3 وحدات صناعية للإنتاج، تشمل "فورست كواليتي فودز" بحد السوالم وكاهيمصا بالناظور، وفاباصا بالعيون.

ويصل حجم مبيعات شركة إكسيلو إلى 6 ملايين وحدة يوميا، من تشكيلة واسعة على مستوى جميع فئات البسكويت، وتشمل الكوفريت جينواز، والبسكويت والمادلين.

علاوة على أن علامة جينواز للمجموعة "جينوفا" تم اختيارها منتج سنة 2018، عقب استقصاء أجراه المكتب الدولي المستقل "نيلسون".

ويتيح هذا التنوع الكبير في المنتجات للمقاولة أن تكون الفاعل الأكثر دينامية في قطاعها، إذ سجلت منذ سنة 2012 متوسط نمو سنوي برقمين لرقم معاملاتها، ما مكنها من ضمان مكانة رائدة في سوق البسكويت بالمغرب.

ويعد نجاح إيكسلو ثمرة تبني نهج للابتكار المتواصل للمقاولة، التي تستثمر بشكل كبير في البحث من أجل التنمية وتطرح كل شهر ابتكارا جديدا وتضمن للمستهلكين جودة تضاهي المعايير العالمية، خاصة أن قطب البسكتة حاصل على شهادة إيزو 9001 وإيزو 22000، من قبل الجمعية المغربية للتقييس AFNOR، وعلامة حلال من المعهد المغربي للتقييس.