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كُتّاب وآراء
مهنيون يؤكدون جودة "الدجاج البياض" بالمغرب
أكدت الفدرالية البيومهنية لقطاع الدواجن على جودة لحوم الدجاج البياض، ردا على فيديو روجته منابر إعلامية بشأن استهلاك لحوم هذا الصنف من الدجاج المعروف في السوق باسم "الكروازي"، مردفة أن هذا الاسم متداول في السوق منذ السبعينيات.
وأفادت الفدرالية، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، بأنه بعد نهاية فترة الإنتاج يعرض الدجاج البياض للاستهلاك كما هو معمول به في جميع بلدان العالم، وبالتالي فإن القول بمنع بيعه واستهلاكه في الدول الأوروبية هو "خبر خاطئ لا يمت للواقع بصلة".
وشدد المصدر ذاته على أن جميع ضيعات الدجاج البياض تخضع لمراقبة مستمرة من لدن الأطباء البياطرة المعتمدين ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـONSSA.
ولفتت الفدرالية الانتباه إلى أن لحوم الدجاج البياض المعروضة في الأسواق لا تحتوي على مضادات حيوية، فهي صالحة للاستهلاك كما هو الحال في كل بلدان العالم، مبرزة أن خصوصيتها كونها تحتاج إلى وقت أكبر للطهي مثل لحوم الدجاج البلدي.