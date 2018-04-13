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الرئيسية | مال وأعمال | شركات غاليسية تعتزم فتح فروع لها بالمغرب

شركات غاليسية تعتزم فتح فروع لها بالمغرب

شركات غاليسية تعتزم فتح فروع لها بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 أبريل 2018 - 15:53

أكد إنريكي مالون، الكاتب العام لجمعية الصناعات المعدنية في غاليسيا، أن عشرين شركة غاليسية مختصة في الصناعة المعدنية تعتزم فتح فروع لها في المغرب الذي أصبح الوجهة الأولى لصادرات العديد من المقاولات الغاليسية العاملة في القطاع.

وأبرز مالون، في تصريح للصحافة عقب لقاء نظم في فيكو، شمال-غرب إسبانيا، حول فرص الأعمال بالمغرب، أن 50 مقاولة غاليسية تعمل في القطاع متواجدة أصلا بالمملكة، مشيرا إلى أن 25 مقاولة على الأقل، لاسيما الصغرى والمتوسطة، تعمل في صناعة مكونات السيارات والأنابيب المعدنية وأجهزة التبريد والتعدين الميكانيكي، عبرت عن عزمها الاستقرار بالمغرب.

وأبرز إنريكي مالون، في هذا السياق، المزايا التنافسية التي يوفرها المغرب، لاسيما التحفيزات الجبائية بالمناطق الحرة وتبسيط المساطر الإدارية، وقال: "نتوقع نموا قويا لتواجد مقاولات غاليسية، ولا بد من التذكير أن المغرب هو أحد بوابات الولوج الأكثر يسرا إلى السوق الإفريقية".

وتميز هذا اللقاء بعرض تجربة المقاولات الغاليسية المتواجدة بالمغرب، خاصة المتخصصة في صناعة تجهيزات السيارات المتواجدة منذ سنوات في منطقة التجارة الحرة بطنجة، حيث تشغل 350 شخصا وتحقق رقم معاملات يصل إلى 45 مليون أورو.

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