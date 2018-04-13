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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يتباحث مع اتحاد فلاحي المملكة المتحدة

أخنوش يتباحث مع اتحاد فلاحي المملكة المتحدة

أخنوش يتباحث مع اتحاد فلاحي المملكة المتحدة
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 أبريل 2018 - 18:47

عقد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس في لندن، اجتماعا مع المسؤولين في الاتحاد الوطني للمزارعين، باعتباره من أكبر المنظمات النقابية للمزارعين بالمملكة المتحدة، ويشكل نموذجا للعمل يشمل بالخصوص تقديم المساعدة التقنية للفلاحين عبر التكوين وتبادل الخبرات وإنجاز دراسات استراتيجية حول فروع الأنشطة الفلاحية ودعم الترويج التجاري للمنتجات الفلاحية.

وأبرز أخنوش، خلال هذه المحادثات، الأهمية التي يمثلها نموذج الاتحاد الوطني للمزارعين بالنسبة إلى المغرب الذي راهن، في إطار مخطط المغرب الأخضر، على تنظيم نسيج المهنيين كرافعة للتنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي.

وذكّر الوزير ذاته، خلال اللقاء الذي حضره كل من سفير المغرب في بريطانيا العظمى عبد السلام أبو درار ونظيره البريطاني طوماس رايلي، بالجهود الكبيرة المبذولة من أجل إعادة هيكلة المهن بالمغرب، مبرزا أهمية التقريب بين الاتحاد الوطني للمزارعين والمنظمات المهنية المغربية، بهدف دراسة سبل تطوير تعاون ثنائي غني وعملي ومتنوع.

وكان أخنوش قد التقى، في العاصمة البريطانية، برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، حيث تمحورت محادثاتهما حول عدة مواضيع تتعلق بالري والصناعة الغذائية وإمكانات تدخل هذه المؤسسة البنكية على مستوى العديد من القطاعات الفلاحية. كما تطرّقا لعدد من الجوانب المرتبطة بقطاعات يمكن أن تشكل موضوع تعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكر أخنوش، خلال هذه المباحثات، بالإنجازات الكبرى المحققة في مجال الماء بفضل مخطط المغرب الأخضر، الذي جعل الري رافعة للفلاحة لمواجهة المخاطر والتغيرات المناخية واعتماد سياسة استباقية للتحكم وعقلنة وتثمين الماء عبر برامج مهيكلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أجرى، يوم أمس بلندن، مباحثات مع مايكل غوف، وزير الفلاحة البريطاني.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للقفزة النوعية التي حققتها المبادلات بين البلدين، وعن إرادتهما المشتركة لاستكشاف واستثمار كافة الإمكانات التي لم تستغل بعد على مستوى التعاون والمبادلات الثنائية في القطاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - amine الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:21
السيد الوزير رجل العمل و يتميز بابداعه و اجتهاده في التخطيط و تنزيل البرامج و المشاريع
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-7
2 - Salim الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:29
اخنوش يعمل على تطوير وزارته بالاعتماد علو القدرات المحلية و بالاستعانة بالتجربة الخارجية و هذا أمر يحسب له
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3 - riham الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:29
يجب التفاعل مع مبادرة السيد الوزير و على جميع الفلاحين ان يكتتبو و يساهمو بقوة في ان0اح هذا المشروع
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-5
4 - amal الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:32
السيد اخنوش دائما يواكب و يتفاعل مع حاجيات الساكنة و همومها نعم الوزير
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-1
5 - فؤاد الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:46
بلد بخير حكومة فاشلة كتعرف توزع بنتها خير المغرب حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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-1
6 - le vagabond الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:49
كل ما يقوم به الوزير هو عمل كلف به ويجازى عليه بمآت الاضعاف. انت عارف وانا عارف!!!
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0
7 - زهير الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:58
هذه الأمر يجب أن يعمم على كل الوزارات و ليس فقط وزارة الفلاحة هاد الشي اللي كايدير أخنوش خاص كل الوزراء يديرو بحالو
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0
8 - عبدالرحمان الجمعة 13 أبريل 2018 - 19:58
أخنوش رجل في المستوى و القطاع الذي يدبره منذ 10 سنوات جقق نتائج ايجابية و حقق مذلك ت0ربة رائدة على المستوى الدولي و القاري
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9 - Karima الجمعة 13 أبريل 2018 - 20:09
نعم الوزير مكلف بما يقوم به ولكن ان نجد وزيرا يقوم بواجبه على أكمل وجه هو شيء نادر عندنا لهذا يجب التصفيق بحرارة لأخنوش
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10 - Amanar Rifi الجمعة 13 أبريل 2018 - 20:17
هذه هي نتائج المجهودات الجبارة للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري من أجل تحسين مردودية الانتاج في قطاع الفلاحة بالمغرب.
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