ثلاثة زيوت زيتون مغربية تحرز جوائز دولية

هسبريس من الرباط

أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن ثلاثة زيوت زيتون بكر ممتازة مغربية تحرز على جوائز؛ اثنتان لشركتين، وأخرى لمجموعة ذات النفع الاقتصادي. وسيُقام حفل توزيع جوائز "ماريو سوليناس" بمعرض "فانسي فود"، المزمع عقده بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 29 يونيو المقبل.

وذكرت وزارة الفلاحة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "خلال سنة 2018 شاركت 189 زيت زيتون بكر ممتازة في المسابقة الدولية لزيوت الزيتون البكر الممتازة، وهي "جائزة المجلس الدولي للزيتون للجودة -ماريو سوليناس"، تنتمي إلى إحدى عشرة دولة؛ وهي: إسبانيا والبرتغال وتونس وإيطاليا والمغرب واليونان وتركيا والصين وفرنسا وكرواتيا والبرازيل".

وأضاف البلاغ أنه "خلال هذه الدورة، فازت اثنا عشر زيت زيتون بكر ممتازة، اثنان منها لشركتين مغربيتين. كما وصلت زيت الزيتون لمجموعة ذات النفع الاقتصادي، التي جرى خلقها في إطار برنامج تحدي الألفية، بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المغربية، إلى التصفيات النهائية".

وقد أحرزت شركة ضيعة أريج بجهة مراكش آسفي على الجائزة الأولى "الميدالية الذهبية" في فئة زيت الزيتون قوية النكهة الثمرية الخضراء، وحصلت شركة أوليا فود "مصبرات مكناس-عائشة" بجهة فاس مكناس على الجائزة الثالثة "الميدالية البرونزية" في الفئة نفسها؛ في حين وصلت المجموعة ذات النفع الاقتصادي "زيوت الشياظمة موڭادور" بجهة مراكش آسفي إلى التصفيات النهائية، محتلة المركز الرابع في فئة زيت الزيتون ذات النكهة الثمرية الناضجة".

وأوضح البلاغ أن "المسابقة الدولية "ماريو سوليناس" تنظم سنويا منذ عام 2001 من قبل المجلس الدولي للزيتون، وهو منظمة حكومية دولية تضم الدول المنتجة لزيت الزيتون وزيتون المائدة؛ من ضمن أعضائها المغرب، والتي أنشئت في عام 1959 تحت رعاية الأمم المتحدة، والهدف الرئيسي من هذه المسابقة هو اختيار من بين زيوت الزيتون البكر الممتازة المشاركة، من كلا نصفي الكرة الأرضية، الزيوت التي تتميز بأفضل الخصائص الحسية في أربع فئات حسب النكهة".

وبرسم الموسم الفلاحي 2017/ 2018، يشير البلاغ، "شارك المغرب بـ12 زيت زيتون بكرا ممتازة في المسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر الممتازة "جائزة المجلس الدولي للزيتون للجودة "ماريو سوليناس" لسنة 2018"، مضيفا أن "هذه الزيوت الاثني عشر التي تم ترشيحها قد فازت خلال الدورة العاشرة للمباراة الوطنية لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة برسم الموسم الفلاحي 2017/2018، والتي تنظمها سنويا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وتهدف هذه المباراة إلى خلق تحدّ وتنافس إيجابي بين منتجي زيت الزيتون لتحسين جودة الإنتاج الوطني".

وورد في البلاغ أن "مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة لجودة المنتوجات الفلاحية، من خلال استراتيجيته التنموية لسلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي. وفي هذا الإطار، وتنفيذا لبنود عقد البرنامج المتعلق بتنمية سلسلة الزيتون، والذي تم إبرامه بين الدولة والهيئة بين المهنية المغربية للزيتون للفترة الممتدة ما بين 2009 و2020، أعطي اهتمام خاص للمحور المتعلق بتحسين الجودة وترويج استهلاك منتجات الزيتون وبالخصوص زيت الزيتون".