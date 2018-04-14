الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار

هسبريس من الرباط

أعلن بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، عن انخفاض الدرهم بنسبة 0,13 في المائة مقابل الأورو، وارتفاعه بـ0,62 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و11 أبريل 2018.

وأبرز البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 230,8 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ0.3 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 57.4 مليار درهم، 54 مليار درهم منها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3,4 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وخلال الفترة الممتدة بين 5 و11 أبريل، أضاف المصدر ذاته أن المعدل البنكي ارتفع إلى 2,26 بالمائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 4.6 مليار درهم إلى 5,4 مليار درهم، في ظرف أسبوع.

وأوضح البنك المركزي أنه خلال طلبات عروض 11 أبريل، ضح بنك المغرب مبلغ 50 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" سجل ارتفاعا خفيفا خلال نفس الفترة بنسبة 1 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 4,3 في المائة، في حين تراجع حجم المبادلات إلى 5.8 مليار درهم، مقابل 7.1 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم.

وعلى مستوى السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته أن رقم المعاملات بلغ 112.5 مليون درهم كمعدل مقابل 141.1 مليون درهم الأسبوع المنصرم.