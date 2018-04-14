الحكومة تُعوّل على القطاع الخاص لخلق 1.2 مليون منصب شغل

هسبريس - يوسف لخضر

رفعت حكومة سعد الدين العثماني التحدي عالياً بخصوص خلق مناصب الشغل في الأربع سنوات المتبقية من ولايتها، حيث أعلنت منذ أيام عن نيتها بإحداث 1.2 مليون منصب شغل، حيث تُعول في هذا الصدد على القطاع الخاص والجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

وقد كان لافتاً في اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل، التي ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حضور كل من امحند لعنصر، رئيس جمعية رؤساء الجهات، ومريم بنصالح بنشقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبدا لبعض الفاعلين أن هذا الرقم المعلن صعب المنال؛ لكن مصدراً حكومياً قال في تصريح لهسبريس إن هذا الرقم ستعمل الحكومة على تحقيقه في أفق 2021، مُشدداً على أنه لا يتعلق بالقطاع العام فقط، بل بالقطاع الخاص أيضاً وخصوصاً في شقه الصناعي.

كما أشار المصدر، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الحكومة تُعوّل أيضاً على ما يمكن تُسهم به الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، خصوصاً في ظل الصلاحيات الجديدة التي منحتها موارد مالية أكثر من الميزانية العامة للدولة.

ولم يجرِ الكشف عن تفاصيل أوفى حول هذا البرنامج الذي تروم الحكومة بفضله خلق 1.2 منصب شغل لمواجهة البطالة، كما جرى التكتم على الغلاف المالي لتحقيق هذا الهدف، والقطاعات التي ستحظى بالأولوية.

وأمام هذا الهدف واقع صعب، إذ إن نسبة البطالة في المغرب تصل إلى 10.2 في المائة وطنياً، ولدى الشباب الحاصل على الدبلومات تصل إلى 20 في المائة، إضافة إلى ارتباط نسبة النمو بالمغرب بالموسم الفلاحي الذي يسهم بشكل أكبر.

وعلمت هسبريس أن الحكومة ستعمل، من أجل تحقيق الهدف، على تعزيز توقيع الاتفاقيات المشتركة وإقرار تحفيزات ضريبية ودعم مالي وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي عرفت ركوداً منذ سنوات حتى نالت انتقاد الملك محمد السادس.

يذكر أن الجامعات والمعاهد المختلفة تخرج قرابة 120 ألف طالب وطالبة سنوياً، من أصل قرابة مليون طالب جامعي في المجموع، وهذا الرقم سيصل في السنوات المقبلة إلى مليون ونصف طالب وطالبة.

وتسعى الحكومة، في إطار المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إلى خلق مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، أي ما يعادل 300 ألف سنوياً؛ لكنه يبقى رهاناً صعباً في ظل توقعات نسب النمو المتوسط والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 3.5 في المائة.

ولم تلفت الحكومة، خلال إعلانها لهذه الأهداف الطموحة، إلى ما نبهت إليه المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص الوظائف التي خلقها القطاع الصناعي، الذي عرف تطوراً في السنوات الأخيرة بدخول كبار المصنعين في السيارات والطائرات باستثمارات كبيرة.

وتؤكد الحكومة أن القطاع الصناعي خلق 89 ألف منصب شغل بالاعتماد على أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي قالت فيه المندوبية السامية للتخطيط إن هذا الرقم غير صحيح، ولا يعتمد معايير دقيقة.

وكان لافتاً أن يرد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية، على هذا الجدل، حيث قال: "إن المنظومة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط منظومة قائمة؛ لكن نحن كحكومة أرسينا مرصدا وطنيا خاصا بالتشغيل ونتابع المعطيات".

وبخصوص هدف خلق 1.2 مليون منصب شغل قبيل نهاية ولاية الحكومة، أضاف الخلفي: "بإذن الله، سننجح في ذلك الهدف، هذا ممكن بشرط تعبئة الجميع"، مؤكداً أنه تحدِّ صعب في ظل ارتفاع خريجي الجامعات في السنوات الأربع المقبلة.

وتبقى سنة 2021 رهينة بالوقوف على مدى نجاح حكومة سعد الدين العثماني في تحقيق هذا الهدف الطموح الذي من الممكن أن يخفف من عبء بطالة الشباب المغربي، وإلا سينضاف إلى وعد عبد الإله بنكيران بتخفيض نسبتها إلى 8 في المائة دون أن يتمكن من ذلك تحقيق وعده.