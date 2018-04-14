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الرئيسية | مال وأعمال | "رونو" تعرض 12 موديلا في "أوطو إكسبو"

"رونو" تعرض 12 موديلا في "أوطو إكسبو"

"رونو" تعرض 12 موديلا في "أوطو إكسبو"
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 14 أبريل 2018 - 09:03

نزلت مجموعة "رونو" الفرنسية بكامل ثقلها في معرض السيارات "أوطو إكسبو 2018"، مستهدفة زبناء من كافة الشرائح الاجتماعية، من خلال جناح يمتد على مساحة 1280 مترا مربعا تعرض فيه 12 موديلا من سياراتها المتنوعة، بما فيها علامة "داسيا"

وبرز اهتمام واضح بسيارة "داسيا داستر" رباعية الدفع الجديدة، التي أثارت اهتماما كبيرا من قبل زوار جناح "رونو" بمعرض السيارات، الذي ينظم بمدينة الدار البيضاء خلال الشهر الجاري.

ويؤكد المسؤولون في مجموعة "رونو المغرب" أن سيارة "داسيا داستر"، بفضل تصميمها "الأكثر رجولية"، باتت توحي بالثقة أكثر على الطريق.

والمميز في الأمر، يقول مصمموها، هو النجاح في منحها خطوطا متألقة وجعلها أكثر مواكبة للعصر، دون الابتعاد عن الجيل الأول، والإبقاء على التصميم البسيط، الذي يساهم في خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي طرحها بسعر مناسب.

كما طرحت "رونو" مجموعة من الموديلات الأخرى، ضمنها سيارة "رونو ميغان إر إس"Renault Megane RS ، التي تعتبر سيارة عالية الأداء، وتقع في فئة مركبات الهاتشباك عالية الأداء.

وتعد هذه السيارة النسخة الأقوى من طراز "رونو ميغان"، ويعتمد الجيل الجديد منها على محرك "4 سلندر" بسعة 1.8 لتر، مع "تيربو" يولد قوة 276 حصانا و390 نيوتن متر من عزم الدوران. ويتصل هذا المحرك قياسياً بصندوق "تروس (جير)" يدوي سداسي السرعات.

وخصصت "رونو المغرب" مجموعة من العروض التمويلية لفائدة زبنائها تتلاءم مع كافة الاحتياجات، دون الحاجة إلى تقديم أي تسبيق، مع الإعفاء من مصاريف الملف، وإمكانية الاستفادة من قروض مجانية بالكامل.

وتعهد مسؤولو "رونو المغرب" بتسليم السيارات، التي يرغب زبناؤها في اقتنائها، في ظرف زمني لا يتعدى 48 ساعة.

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