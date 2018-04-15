تراجع بـ5 في المائة لأسعار العقارات في إمارة دبي

هسبريس من الرباط

أفاد تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرائدة، بخصوص واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام 2018، بأنه من المتوقع أن يسهم المعروض العقاري الجديد ومتوسط زيادة عدد السكان بمزيد من الضغط على أسعار مبيعات وإيجارات العقارات في مدينة دبي، وفقاً لتقرير أصدرته الشركة.

وكشف التقرير ذاته أن أسعار المبيعات الإجمالية للشقق والفلل في دبي انخفضت بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي، "وهي أكبر نسبة انخفاض ربع سنوي في أسعار مبيعات الشقق في المدينة منذ العام 2014؛ فيما انخفض متوسط إيجارات الشقق والفلل بنسبة 2٪".

وتعليقا على ما سبق، قالت إيفانا جايفيفودا فوسينيك، رئيسة قسم خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات، استفاد العديد من المستخدمين النهائيين من ازدياد عدد الوحدات المكتملة في دبي، كما يتضح من زيادة قدرها 10٪ في عدد التعاملات العقارية بالمقارنة مع الربع السابق. وهذا ما يضر بالتعاملات العقارية للوحدات المتاحة على المخطط، والتي على الرغم من أنها لا تزال تهيمن على السوق فإن عددها انخفض بنسبة 19٪".

التقرير ذاته أضاف أيضا أن المناطق الأكثر شعبية من حيث عدد التعاملات العقارية للوحدات المكتملة هي مرسى دبي بـ449 وحدة مباعة، ومدينة دبي الرياضية بـ396 وحدة، وإنترناشيونال سيتي بـ274 وحدة؛ "في حين أن غالبية التعاملات العقارية للوحدات المتاحة على المخطط موجودة في الخليج التجاري (748 وحدة)، ومدينة ميدان (581 وحدة) وجميرا فيليج سيركل (519 وحدة)".

وشهدت مناطق الخليج التجاري وواحة السليكون، يضيف التقرير ذاته، "أكبر انخفاضات في أسعار مبيعات الشقق بنسبة 9٪ لتصل إلى 1,118 درهما إماراتيا و729 درهما للمتر المربع، على التوالي. فيما شهدت مناطق مدينة دبي الرياضية وجميرا فيليج سيركل والروضة انخفاضاً بنسبة 8 ٪، لتصل الأسعار إلى 957 درهما و824 درهما و1095 درهما للمتر المربع على التوالي. فيما حققت منطقة دبي لاند الأداء الأفضل بانخفاض قدره 1٪ فقط".

إلى ذلك، انخفضت أسعار مبيعات الفلل في جميع المناطق تقريباً في دبي، "حيث انخفضت الأسعار في مناطق نخلة الجميرا والمروج والينابيع بنسبة 8٪، وفي البحيرات بنسبة 6٪. ووصلت الأسعار في منطقة المرابع العربية إلى 942 درهما للمربع الأول".

من جهة أخرى، سجل التقرير المذكور تراجع متوسط إيجار الشقق في مختلف مناطق دبي، "حيث شهدت منطقة الروضة أكبر انخفاض بنسبة 4٪، ليصل متوسط إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة إلى 79,000 درهم سنوياً. كما شهدت مناطق الخليج التجاري وإنترناشيونال سيتي وجميرا فيليج سيركل وموتور سيتي انخفاضاً بنسبة 3٪ ليصل متوسط إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة إلى 82,500 درهم و40,500 درهم و60,000 درهم و74,000 درهم سنوياً على التوالي".

وشهدت نخلة الجميرا أعلى انخفاض في متوسط إيجارات الفلل بنسبة 4٪، تلاها المرابع العربية وفكتوري هايتس بنسبة 3٪، فيما كانت جميرا جولف إستيتس المنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي انخفاض؛ "بينما بلغ متوسط إيجار الفيلا المكونة من غرفتي نوم في منطقة المرابع العربية 130,000 درهم؛ والينابيع 120,000 درهم، والفرجان 125,000 درهم؛ وجميرا فيليج تريانجل 140,000 درهم"، وفقا لما جاء في تقرير الشركة.