تحويلات مغاربة العالم تحقق ارتفاعا بـ13.5%

هسبريس من الرباط

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في شهر مارس 2018، سجلت ارتفاعا بـ 13,5 في المائة، محققة 16,02 مليار درهم.

وكشفت المكتب لمكتب، في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 24 في المائة نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 4,32 مليار درهم، مقابل 5,68 مليار درهم وذلك خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا هذه النتيجة إلى انخفاض المداخيل ب10,1 في المائة لتصل إلى 7,02 مليار درهم مرفوقة بارتفاع النفقات ب27 في المائة لتبلغ 2,69 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ب 13,5 في المائة، محققة 16,02 مليار درهم.

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر تحسنا ب 26,7 في المائة وصل إلى 11,36 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة ترجع إلى ارتفاع بنسبة 20 في المائة في المداخيل التي انتلقت إلى 15,18 مليار درهم، مقابل 12,63 مليار درهم خلال سنة سابقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النفقات سجلت بدورها ارتفاعا ب 4,2 في المائة لتستقر في3,82 مليار درهم.