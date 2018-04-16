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الرئيسية | مال وأعمال | تحويلات مغاربة العالم تحقق ارتفاعا بـ13.5%

تحويلات مغاربة العالم تحقق ارتفاعا بـ13.5%

تحويلات مغاربة العالم تحقق ارتفاعا بـ13.5%
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:21

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في شهر مارس 2018، سجلت ارتفاعا بـ 13,5 في المائة، محققة 16,02 مليار درهم.

وكشفت المكتب لمكتب، في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 24 في المائة نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 4,32 مليار درهم، مقابل 5,68 مليار درهم وذلك خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا هذه النتيجة إلى انخفاض المداخيل ب10,1 في المائة لتصل إلى 7,02 مليار درهم مرفوقة بارتفاع النفقات ب27 في المائة لتبلغ 2,69 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ب 13,5 في المائة، محققة 16,02 مليار درهم.

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر تحسنا ب 26,7 في المائة وصل إلى 11,36 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة ترجع إلى ارتفاع بنسبة 20 في المائة في المداخيل التي انتلقت إلى 15,18 مليار درهم، مقابل 12,63 مليار درهم خلال سنة سابقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النفقات سجلت بدورها ارتفاعا ب 4,2 في المائة لتستقر في3,82 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خليلوفيتش الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:54
إذا ظهر السبب بطل العجب لأن الاورو في يحقق إرتفاعا يوما بعد يوم مقابل الدرهم الذي يغرق بعد تعويمه
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2 - نورالدين الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:54
ماشاءالله اللهم بارك .انشاء اللّٰه مازال اعطي اللّٰه بغير حساب اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولاتسلط علينا من لايخافك فينا
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