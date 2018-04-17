"رونو" تعتزم توظف 5 آلاف عامل في فرنسا

هسبريس - د ب أ

أعلنت مجموعة "رونو" الفرنسية لصناعة السيارات اعتزامها تعيين ما بين 3600 و5000 عامل دائم في فرنسا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الشركة وقاعدتها المدربة لمواجهة تحديات التكنولوجيا الجديدة.

كانت الشركة الفرنسية قد عينت 2600 عامل بعقود دائمة في فرنسا منذ يناير 2017.

يأتي ذلك فيما وقعت مجموعة "رونو" وممثلو نقابات "سي.إف.دي.تي" و"سي.إف.إي-سي.جي.سي" و"إف.أو" العمالية الفرنسية تعديل اتفاق العمل الممتد حتى 2020 والذي كان قد تم التوصل إليه في 13 يناير 2017.

في الوقت نفسه قررت "رونو" منح العمال الذين عملوا لديها أكثر من 5 سنوات فرصة الاعفاء من شرط العمل لمدة 3 سنوات قبل الموعد المقرر لتقاعدهم للحصول على مخصصات التقاعد كاملة.

وأشارت المجموعة إلى تخصيص 15 مليون يورو إضافة إلى مخصصات برنامج تدريب العمال في فرنسا والذي تصل ميزانيته حاليا إلى 220 مليون يورو.

ويستهدف البرنامج تنمية المهارات الهندسية في فرنسا واستمرارها مركزا للقدرات التكنولوجية المتقدمة للشركة وضمان استمرار المنشآت الانتاجية الفرنسية على رأس قائمة المنشآت الإنتاجية التابعة للمجموعة في مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار الاتفاق بين المجموعة والنقابات العمالية فقد حصل العمال على 800 ألف ساعة تدريب عام 2017.