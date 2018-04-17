السياحة والتكوين يجمعان ساجد والسفير السويسري

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير سويسرا بالمغرب، ماسيمو باجي، ووفدا مرافقا له.

وقد تطرّق الجانبان، خلال هذا اللقاء، إلى الآفاق المستقبلية للعلاقات بين المغرب وسويسرا وكيفية تطويرها على المستوى السياحي وفي مجال التكوين المهني.

وناقش الطرفان، أيضا، مشروع دراسة تهم السياحة المستدامة ممولة من لدن وزارة الشؤون الخارجية السويسرية، وتشرف عليه الشركة المغربية للهندسة السياحية من خلال دعم القطاع بالخبرات السويسرية، حيث قدمت النتائج الأولية لهذه الدراسة والتي تهم جهة بني ملال خنيفرة وأخرى تهم جهة طنجة تطوان الحسيمة.

من جانبه، أكد السفير السويسري على ضرورة إنجاح هذه الدراسة وتثمين الشراكة المغربية السويسرية، وتنمية السياحة المستدامة "التي تعتبر من أهم برنامج التعاون بين البلدين ما بين سنة 2017"، مبرزا عزم حكومة بلاده على منح كل ما تتطلبه هذه الدراسة من دعم مادي وخبرات للوقوف على إنجاز هذا المشروع.

الموعد نفسه شهد اقتراح الوزير محمد ساجد على السفير السويسري خلق شراكة على مستوى مؤسسات التعليم العالي الفندقي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات السويسرية في هذا الموضوع.