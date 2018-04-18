"دولي دول" تبرم اتفاقية شراكة مع هيرفي رونار

هسبريس من الرباط

أبرمت شركة "دولي دول"، التابعة لمجموعة بالموري للصناعات والخدمات، والناخب الوطني هيرفي رونار اتفاقية شراكة تتمحور حول "حلم مشترك.. إسعاد كل المغاربة لخلق وإنعاش تنمية مستدامة رهن إشارة المستهلكين".

وقال جليل الصقلي، المدير العام لشركة Uni Confort Maroc DOLIDOL، إن "هيرفي رونار يجسد القيم الأساسية للفعالية والابتكار والالتزام والتميز، وهي نفس القيم التي تتبناها وتؤمن بها، منذ ما يزيد عن 40 عاما، شركة دولي دول، ومعها باقي فروع مجموعة بالموري للصناعات والخدمات".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "عطفا على ما ذُكر، فإن الشراكة مع هيرفي رونار تعد بديهية لكونها تروم تعزيز روح المواطنة الضرورية للتنمية السوسيو - اقتصادية للمغرب، وكذا بثّ السعادة في قلوب المغاربة قاطبة".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أنه "بوصفها مقاولة مواطنة تحرص على سعادة المغاربة ورفاهيتهم، تضع "دولي دول" إرضاء زبنائها في صلب استراتيجيتها، إذ يشكل هذا التموقع التجاري المرتكز الذي تستند عليه استراتيجية المجموعة في أفق 2020، من أجل توطيد حضورها في القارة الإفريقية، وتسخير خبراتها وكذا إنعاش العلاقات جنوب جنوب".

وأضاف البلاغ أن "دولي دول أنشأت أول مصنع بساحل العاج، بكلفة استثمارية فاقت 11 مليون أورو، وقد مكن من تشغيل أكثر من 300 شخص حتى الآن، على أن هذه الوحدة الإنتاجية تزود بلدان الجوار مثل غانا وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وليبريا"، مشيرا إلى أنه "على الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط، تلبي "دولي دول"، أيضاً، طلبات صناع السيارات بشأن إنتاج أغطية للمقاعد تحمل علامة "صنع في المغرب".

وتعِد العقود المبرمة مع شركات أوروبية لصناعة السيارات وآفاقها، يضيف البلاغ، بتحقيق رقم معاملات يبلغ 2,5 مليار درهم، وسيوجه نصفها نحو التصدير في أفق 2020، مع إحداث أكثر من 1300 منصب شغل مباشر؛ فيما أشار المصدر ذاته إلى أن "شركة دولي دول تتحلى بروح الإقدام والفعالية والإبداع والالتزام، وتتجسد عبر الشراكة المبرمة بين هذه المقاولة المواطنة والناخب الوطني هيرفي رونار الذي مكنت عبقريته أسود الأطلس من ضمان مقعد لهم في كأس العالم بروسيا".