"بوجو" تراهن على "208" في معرض السيارات

هسبريس من الدار البيضاء

نجحت شركة بوجو الفرنسية في استقطاب محبي السيارات من زوار المعرض الدولي للسيارات "أوطو إكسبو 2018"، من خلال تشكيلة متنوعة من الموديلات المبتكرات التي عرضتها الشركة في المعرض بأسعار تنافسية.

وتوجه معظم الزبناء إلى الإطلاع على مستجدات سيارات بوجو، خاصة فيما يتعلق بموديلات 208 و301 إلى جانب بوجو 3008؛ وهو ما دفع الشركة إلى المراهنة على تحقيق مبيعات قياسية خلال فترة هذا المعرض، الذي يستمر إلى غاية 22 من شهر أبريل الجاري.

ويرى الخبراء أن اللمسات الأخيرة التي تضعها شركات السيارات على الطرازات الحديثة لها من أبرز ما يميزها، فقد تختلف التصميمات من حيث الأداء والشكل الخارجى والداخلى ومواصفات المحرك والأجهزة التكنولوجية الحديثة المزودة بها، مع تسجيل تميز يهم شركة بوجو خاصة فيما يتعلق بمحركاتها القوية والاقتصادية في الاستهلاك.

ويؤكد المسؤولون أن شركة بوجو من الشركات صاحبة الأداء المبهر الذى يفاجئ جميع محبى السيارات دائما، حيث حرصت طيلة الأعوام السابقة على أن تظل رقم واحد بين الشركات المنافسة لها ولم يكن عندها أي نية للتراجع خطوة واحدة إلى الخلف، لذلك قامت بالكشف عن إحدى السيارة الجديدة بوجو 208 موديل 2018، والتي تعدّ من السيارات الحديثة التي تتوفر بأكثر من نسخة سواء الهاتشباك المكونة من 5 أبواب أو المكونة من 3 أبواب، والتي تراهن عليها المجموعة الفرنسية لتحسين مستوى حصصها في السوق المغربية.

وظهرت هذه السيارة للمرة الأولى في سنة 2012، وما زال الجيل الأول منها متوفر حتى الآن في الأسواق.

وتتوفر هذه السيارة على شبك أمامي ذي تصميم مستطيلى يتميز باللون الأسود لإكسابها الفخامة والرقى، كما جاءت المصابيح الأمامية حادة ومسحوبة إلى جانبي السيارة، مع وجود مصابيح ضباب صغيرة الحجم أسفل المصد.

وتتوفر السيارة على اسطبات كبيرة الحجم من الجهة الخلفية مزودة بتقنية الإضاءة ليد وعلى شكل حرف C، كما يوجد مخرجين عادم للوقود بتصميم دائري أسفل المصد.

وتتوفر هذه السيارة على شاشة لعرض المعلومات والبيانات بمقاس 7 بوصة، مع تسجيل أن عجلة القيادة جاءت ذات تصميم ثلاثي ومتعددة الأغراض.

وتحتوي السيارة على مساحات زجاج أمامي أتوماتيكى، كما تحتوي على مصابيح أمامية أتوماتيكية، إلى جانب توفرها على مقاعد مريحة، وتبلغ السعة اللترية لمحرك السيارة 1.2 لتر.