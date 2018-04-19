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الرئيسية | مال وأعمال | خبير اقتصادي: إقامة بنك إسلامي "شرعي" مستحيل

خبير اقتصادي: إقامة بنك إسلامي "شرعي" مستحيل

خبير اقتصادي: إقامة بنك إسلامي "شرعي" مستحيل
هشام بوعلي*
الخميس 19 أبريل 2018 - 14:10

قال الخبير الاقتصادي ناصر الفنطروسي إن "من المستحيل على نظام مصرفي إسلامي ينطلق من خلفية دينية وأخلاقية سامية أن يحقق المقاصد الإسلامية الكلية في التعامل مع المال، لأنه يشتغل مكرها تحت مظلة نظام ليبرالي بلا أخلاق، يتعارض مبدئيا مع توجهاته الدينية والأخلاقية".

وأوضح المتحدث، في ندوة حول الاقتصاد الإسلامي والبنوك التشاركية نظمها مركز "مغارب للدراسات في الإعلام الاجتماعي"، مساء الأربعاء بالرباط، أنه "واهم من يعتقد أن البنوك التشاركية تطبق الشريعة، ومستقلة عن النظام المصرفي العالمي، لكونها جزءا لا يتجزأ منه"، مضيفا أن "البنوك التشاركية لا تستطيع منافسة النظام البنكي التقليدي، لأن هذا الأخير يعيش في حاضنته الطبيعية التي هي النظام الليبرالي، بينما النظام البنكي الإسلامي إذا حاول مجاراة البنوك التقليدية فسينحرف عن مبادئه وأهدافه الإسلامية".

وأشار الفنطروسي إلى أن "صندوق النقد الدولي أوصى بإنشاء هذه الأبناك لجذب الأشخاص الذين لم يكونوا يستعملون الخدمات البنكية، لأسباب شرعية؛ وبالتالي كل البنوك التشاركية التي تأسست جاءت كفروع لأبناك تقليدية، تقاسمت الكعكة في ما بينها وقامت بتبني نفس النموذج الليبرالي، مع أسلمة الوسائل فقط وليس الغايات".

من جهته أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي إلى أن "الكثير من الناس عند حديثهم عن الاقتصاد الإسلامي يتحدثون عن البنوك الإسلامية، ويحدث هذا حتى في أعرق الجامعات التي تدرس البنوك الإسلامية باعتبارها اقتصادا إسلاميا؛ وهو أمر خاطئ، لكون الاقتصاد الإسلامي أوسع وأشمل"، مضيفا أن "للمالية الإسلامية ستة أقسام، حسب السلم الفقهي؛ فهناك صناديق الحج، ومؤسسات الزكاة، ومؤسسات الوقف وصكوك الاستثمار، والتأمين التكافلي، وأخيرا البنوك التشاركية، وداخل كل قسم تفرعات كبيرة جدا".

وأوضح الأستاذ الجامعي ذاته: "يطرح علي دائما سؤال هل في المغرب اقتصاد إسلامي؟ والجواب معقد، وهو لا ونعم في الوقت نفسه..لا لأنه لا توجد نظرية مرجعية حتى نقول إن هناك اقتصادا إسلاميا، ونعم لأن غالبية المغاربة مسلمون، وحين يريدون الدخول في عملية إنتاج أو استهلاك يتحرون الضوابط الشرعية ما أمكنهم ذلك".

وأورد المتحدث أن "البنوك التشاركية دخلت إلى المغرب وتم إدماجها في القانون البنكي، وتقدم رغم عمرها الفتي ستة منتجات، و17 خدمة للاستثمار وللاعتماد، كلها مأخوذة من الفقه الإسلامي، في حين تقدم البنوك التقليدية رغم قدمها منتجا واحدا فقط"، وختم حديثه بإحصائيات حول البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية، لافتا إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد هذه البنوك، تليها ماليزيا، وتركيا، ثم مصر.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تجار الخميس 19 أبريل 2018 - 14:21
خليو الدين بعيد على اهدافكم باش تربحو الفلوس,حزب اسلامي,زعيم اسلامي,جمهورية اسلامية,جمعية اسلامية,شركة اسلامية,اكل اسلامي,واليوم بنك اسلامي.الله يهديكم ياتجار الدين
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7
2 - زكريا الخميس 19 أبريل 2018 - 14:32
ها لي قلنا مستحيل يطبقو الشرع إلى لجؤوا للقرض الحسن غادي يخسرو
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7
3 - ذو الناب الازرق الخميس 19 أبريل 2018 - 14:33
هذا ما قلناه فقط استبدال المصطلحات من الفائدة الى المرابحة بالاضافة انه وكر ودعم لبوليحة وتقوية لتطرفه اكبرخطا ارتكبته الدولة السماح لهذه النوعية من البنوك ان تظهر القيمين على هذه البنوك متاكدين انه بنك لا يختلف على بنوك ولكن المال له سلطة الحلال والحرام
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4 - خالد.ف الخميس 19 أبريل 2018 - 14:42
**ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى ، و أحل الله البيع و حرم الربى ** يسمون الأشياء بغير مسمياتها كمثل الخمر سموه شراب الروح و المدام ....لربما البنوك التشاركية أشر من البنوك التقليدية !
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5 - سني لا وهابي! الخميس 19 أبريل 2018 - 14:45
بطبيعة الحال لان هدي امور دنيوية و لا علاقة لها بما كان بجري في العهود الأولى ديال الحكم الإسلامي
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6 - ماغوكان دوريجين الخميس 19 أبريل 2018 - 14:47
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. ﻻ يوجد بنك إسﻻمي في المغرب يوجد في أوروبا من زمان. أما البنوك اﻹسﻻمية المغربية مثلها مثل البنوك القديمة . يقول المثل الشعبي حلوف كرموس . بحال بحال فقط تغيير اﻷسماء .مثل الخمر شراب الكحول أو شراب روحي . الشذوذ الجنسي أو قوم لوط تغيير اﻹسم المثليين. الزنا تغيير اﻹسم زواج المتعة .
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7 - لاشيء بالمجان الخميس 19 أبريل 2018 - 14:48
لاشيء بالمجان وغبي هو من يقول بعاطفة للمال المرأة لاتمنحك جسدها حتى تمنحها مالك وجسدك حراما رغبت بذالك أو استمتاعا
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