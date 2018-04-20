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الرئيسية | مال وأعمال | المالكي يطلب روابط اقتصادية مغربية إسبانية أعمق

المالكي يطلب روابط اقتصادية مغربية إسبانية أعمق

المالكي يطلب روابط اقتصادية مغربية إسبانية أعمق
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 أبريل 2018 - 07:20

اعتبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا "تتوفر على كل الأسباب والظروف الموضوعية التي تؤهلها لتكون أوسع وأخصب وأعمق".

وأورد المالكي، في عرض تقديمي للمحور المتعلق بالتعاون الاقتصادي في المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، بمدريد، مجموعة من العوامل التي تعزز هذه العلاقات؛ "كالقرب الجغرافي، وتوفر التجهيزات الأساسية والوسائل اللوجستيكية، تنضاف إلى الإرادة السياسية القوية والعمق الثقافي والتاريخي للعلاقات الثنائية التي تيسر تطوير العلاقات الاقتصادية".

كما استعرض رئيس الغرفة الأولى من البرلمان المغربي مجموعة من الأرقام التي تهم مبادلات السلع والخدمات والرساميل والاستثمارات مع إسبانيا، معتبرا أن هذه الأخيرة "لا تستغل بالشكل المطلوب الإمكانات التي يوفرها المغرب في مجال إعادة توطين المقاولات في المملكة التي تتوفر على سوق في طور التوسع ومفتوح على الخارج".

وفي الجانب السياحي، أضاف المالكي أن عدد السياح الإسبان الذين يزورون المغرب "لا يرقى إلى مستوى علاقات القرب الجغرافي والتاريخي والثقافي بين البلدين، إذ إن 630 ألف إسباني فقط زاروا المغرب خلال سنة 2015 علماً بأن عدد السياح الإسبان إلى مختلف البلدان بلغ 15 مليون برسم السنة نفسها".

هذه الوضعية، وفق المتحدث دائما، "تستدعي ضرورة الرفع من وتيرة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية أكثر، إذ إن ما توفره من إمكانات يبقى غير مستغل إلى أقصى حد في سياق تنافس اقتصادي دولي حاد".

وأورد رئيس مجلس النواب مجموعة من الحلول لهذه الوضعية على الصعيدين التجاري والصناعي، قبل أن يضيف أن المغرب "يمكن أن يشكل قاعدة مهمة للمقاولات الإسبانية نحو إفريقيا، حيث تقيم المملكة علاقات سياسية واقتصادية وطيدة مع عدد كبير من بلدانها، ويمكنها أن تستفيد أيضا من الإمكانات الكبرى التي ستوفرها منطقة التبادل الحر الإفريقية التي وقعها المغرب إلى جانب أكثر من 40 دولة إفريقية الشهر الماضي".

وختم المالكي حديثه بالدعوة إلى ضرورة الاشتغال "على هدف مركزي استراتيجي، له بعد عالمي، ويتعلق الأمر بالربط القاري بين المغرب واسبانيا، سيكون إنجازا تاريخيا وجيو إستراتيجيا سيجعل المغرب وإسبانيا يستعيدان مجدهما التاريخي، ويقدمان خدمة لا تقدر بثمن للإنسانية. إنه حلم ينبغي أن نعمل على تحقيقه، حلم الربط بين ثلاثة عوالم: أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، مع كل الثمار الجيوستراتيجية لهذا المشروع على البشرية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا"، ينهي المتحدث مداخلته.

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