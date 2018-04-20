سفارة فرنسا تنظّم ملتقى حول "الذكاء الصناعي"

هسبريس من الدار البيضاء

سيشكل "الذكاء الصناعي في إدارة الأعمال" محور أشغال الدورة الثانية من ملتقى "التحدي الفرنسي المغربي للمبادرة المقاولاتية"، الذي تنظمه السفارة الفرنسية بالمغرب ومؤسسة "إمليون إدارة الأعمال أفريقيا"، يومي 4 و5 ماي المقبل بمدينة الدار البيضاء.

وقال كريستوف دوبوفي، الملحق المكلف بالتعاون العلمي والجامعي لدى السفارة الفرنسية بالرباط، إن هذا الملتقى سيشهد مشاركة 60 طالبا من كبريات المؤسسات التقنية العليا ومدارس التجارة والهندسة، وطلبة سلك دكتوراة CIFRE.

وأضاف الملحق المكلف بالتعاون العلمي والجامعي لدى السفارة الفرنسية بالرباط، خلال ندوة صحافية نظمت اليوم بمدينة الدار البيضاء، أن هذا الملتقى سيشهد تقديم مجموعة من المشاريع المشتركة في مجالات الذكاء الصناعي وتوظيفه في مجال إدارة الأعمال، والخدمات الجديدة الموجهة إلى الأفراد إلى جانب التنمية الاجتماعية والحواضر المستدامة.

وقال توحيد الشتيوي، مدير عام مؤسسة "إمليون إدارة الأعمال أفريقيا"، إن الملتقى سيكون مناسبة سانحة للشباب المشارك للاستفادة من ورشات تكوينية في مجالات التكنولوجيات الرقمية والتنمية الاجتماعية إلى جانب توظيف الحلول الرقمية في إدارة المقاولات الصغيرة.

وأضاف الشتيوي أن خبراء كبارا سيشرفون على هذه الورشات التدريبية المكثفة، التي تتواصل لمدة 48 ساعة، ليتم تنظيم المسابقة الختامية بحضور مجموعة من الأسماء الوازنة والمسؤولين الحكوميين؛ من ضمنهم هشام الكروج، البطل العالمي السابق في ألعاب القوى، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.