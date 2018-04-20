الوزير ساجد يمنح جوائز بمعرض الاقتصاد الاجتماعي

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

ترأس محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الجمعة، حفل تسليم جوائز الدورة السادسة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحضور جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وتوجّه ساجد بالشكر إلى "ممثلي الجهات المانحة والمساهمة في هذا المشروع التنموي الاجتماعي والاقتصادي الكبير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال المشاريع الضخمة التي تسام في خلقها من أجل انتعاش عدد من المناطق والجهات اجتماعيا واقتصاديا، ومؤسسة البنك الشعبي المركزي التي تعمل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يرعاها الملك محمد السادس، والانخراط المتميز لمجموعة القرض الفلاحي في هذه الدينامية، ولنساء ورجال الإعلام على مواكبتهم ودعمهم لهذا القطاع".

وأكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن التعاونيات التي تشتغل بشكل كبير بالقرب من المواطن، لابد لها ان تكون عند انتظاراته وتطلعاته، "إذ هناك 16 ألف تعاونية تمثل تقريبا 5000 منخرط وهذا رقم مهم، يعيش اليوم انتعاشة وتطورا قويا بفضل الرعاية الملكية وبفضل التنظيم والتأطير الذي تم خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف المسؤول الحكومي أن "المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مساهمته في دعم الإبداعات والمشاريع الخاصة بالتعاونيات، يعمل كذلك على تحفيز التعاونيات على الاشتغال أكثر وخلق جو من التنافس".

وهنأ المسؤول الحكومي المتعاونين والمتعاونات وممثلي التعاونيات الفائزة بجوائز هذه الدورة، قبل أن يمر إلى تسليم جوائز ومنح مالية إلى التعاونيات الفائزة.