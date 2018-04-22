تدني أسعار السمك الأبيض الصيني يجلب المغاربة

هسبريس ـ محمد لديب

ضاعف المغرب حجم وارداته من الأسماك البيضاء الصينية بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ كشفت بيانات موثقة صادرة عن المصالح العمومية التابعة لوزارة المالية استيراد المملكة ما يزيد عن 9400 طن في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017.

وبلغت القيمة الإجمالية التي استوردها المغرب من الأسماك في السنوات الثلاث الأخيرة ما يناهز 270 مليون درهم (بمعدل 24 درهما للكيلوغرام الواحد)، في وقت لاحظ المسؤولون الحكوميون انتعاشا قياسيا في حجم واردات الشركات المغربية من الأسماك الصينية العام الماضي.

وانتعشت واردات المغرب من الأسماك القادمة من الصين بنسبة 26.5 في المائة سنة 2017، مقارنة مع 2016، إذ بلغت القيمة الإجمالية لوارداته من هذه المنتجات البحرية ما يربو عن 110 ملايين درهم السنة الماضية.

واستورد المغرب زهاء 3.5 آلاف طن من الأسماك الصينية سنة 2016، بقيمة قاربت 85 مليون درهم، أي ما يناهز 24 درهما للكيلوغرام الواحد.

وبلغت الواردات المغربية من الأسماك الطرية والمملحة والمجففة والمدخنة الصينية سنة 2015 ما يناهز 76 مليون درهم، وبكميات تجاوزت 2.5 آلاف طن.

وتضاعف الطلب المغربي على مجموعة من المنتجات الصينية الغذائية الأخرى، على رأسها التوابل التي استوردت منها الشركات المغربية ما يناهز 115 مليون درهم ما بين 2015 و2018.

يشار إلى أن الصين تستحوذ على 34 في المائة من مجموع المبادلات التجارية بين المغرب والقارة الأسيوية، مواصلة تعزيز علاقاتها التجارية مع الرباط.