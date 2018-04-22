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الرئيسية | مال وأعمال | تدني أسعار السمك الأبيض الصيني يجلب المغاربة

تدني أسعار السمك الأبيض الصيني يجلب المغاربة

تدني أسعار السمك الأبيض الصيني يجلب المغاربة
هسبريس ـ محمد لديب
الأحد 22 أبريل 2018 - 10:48

ضاعف المغرب حجم وارداته من الأسماك البيضاء الصينية بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ كشفت بيانات موثقة صادرة عن المصالح العمومية التابعة لوزارة المالية استيراد المملكة ما يزيد عن 9400 طن في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017.

وبلغت القيمة الإجمالية التي استوردها المغرب من الأسماك في السنوات الثلاث الأخيرة ما يناهز 270 مليون درهم (بمعدل 24 درهما للكيلوغرام الواحد)، في وقت لاحظ المسؤولون الحكوميون انتعاشا قياسيا في حجم واردات الشركات المغربية من الأسماك الصينية العام الماضي.

وانتعشت واردات المغرب من الأسماك القادمة من الصين بنسبة 26.5 في المائة سنة 2017، مقارنة مع 2016، إذ بلغت القيمة الإجمالية لوارداته من هذه المنتجات البحرية ما يربو عن 110 ملايين درهم السنة الماضية.

واستورد المغرب زهاء 3.5 آلاف طن من الأسماك الصينية سنة 2016، بقيمة قاربت 85 مليون درهم، أي ما يناهز 24 درهما للكيلوغرام الواحد.

وبلغت الواردات المغربية من الأسماك الطرية والمملحة والمجففة والمدخنة الصينية سنة 2015 ما يناهز 76 مليون درهم، وبكميات تجاوزت 2.5 آلاف طن.

وتضاعف الطلب المغربي على مجموعة من المنتجات الصينية الغذائية الأخرى، على رأسها التوابل التي استوردت منها الشركات المغربية ما يناهز 115 مليون درهم ما بين 2015 و2018.

يشار إلى أن الصين تستحوذ على 34 في المائة من مجموع المبادلات التجارية بين المغرب والقارة الأسيوية، مواصلة تعزيز علاقاتها التجارية مع الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - سمير الأحد 22 أبريل 2018 - 11:04
السمك الصيني سمعت والله اعلم يتم اصطياده من منطقة ملوثة بالاشعاع كما ان جزءا كبيرا من المنتوج تتم تربيته في الانهار الملوثة بالمجاري وفضلات البشر، عجبت لبلد يمتلك 3000 كيلومتر من السواحل يبيع اسماكه للاتحاد الاوروبي ويستورد السمك من الصين!!!!! لي فهم شي حاجة يفهمني
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43
2 - م.س الأحد 22 أبريل 2018 - 11:05
المغرب يتوفر على ثروات سمكية جد مهمة ، بالتوفيق للوزارة الوصية .
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5
3 - محمد البركاني الأحد 22 أبريل 2018 - 11:05
حذاري من الأسماك الصينية فهي أسماك تربى في الأحواض
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20
4 - عبدالرحمان الأحد 22 أبريل 2018 - 11:07
رغم تدني أثمانه فيبقى المنتوج المغربي ذو جودة عالية من المنتوج المستورد من الصين لما توليه الوزارة المعنية من اهتمام لضمان الجودة
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4
5 - فهم تسطا الأحد 22 أبريل 2018 - 11:07
نكريو لبحر و نستوردو الحوت ههه مادمت في المغرب فلا تستغرب !على حساب علمي كانو يقولو بلي المغرب اول مُصَدِّر للسمك في افريقيا !
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15
6 - hobbyCuisteau الأحد 22 أبريل 2018 - 11:08
Faites attention avec les poissons de l’Asie... red snaper.. crevettes... etc... c du poisson de l’élevage dans das conditions misérables et plein de maladies... voir certains documentaires sur le sujet... pourquoi les responsables ignorent ça?? Eux ils mangent des huitres et des langoustes et n’achèteront jamais ce produit cancérigène.... je ne dirais pas bon appétit....
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8
7 - مستهلك مغربي الأحد 22 أبريل 2018 - 11:11
واش السمك حتى هو فيه ديال الشينوا. الله يخلي لينا السردين المغربي.صديق الفقراء
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11
8 - celui qui ne comporend plus الأحد 22 أبريل 2018 - 11:13
مابقيت فاهم والو.المغرب يستورد اسماك من الصين.وبثمن مرتفع جدا.واش احنا بلد مصدر او مستورد؟ واش ماشي احنا اللي كانبرموا اتفاقيات معاالاتحاد الاوربي باش اجيو اصيدوا عندنا.اناكانضن بان الصينيون كايصيدوا عندنا امن بعد كايبيعوه لينا.
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6
9 - سعبد الأحد 22 أبريل 2018 - 11:14
عش انهار تسمع خبر. في الوقت الذي تتبجح فيه الحكومة بأنها استطاعت ان تفاوض الاتحاد الأوروبي في مسالة تجديد اتفاقية الصيد الذي هو في الحقيقة انبطاح للاملاءات الأوروبية بابخس الأثمان 7دراهم للكيلو.نتفاجا باستيراد السمك الصيني ب25درهم للكيلو وبجودة متدنية لأنه سمك المزارع. ألا يعتبر ذلك خيانة لهذا الشعب القهور
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11
10 - Mohammed Amine الأحد 22 أبريل 2018 - 11:15
نريد فقط السمك المحلي لا حاجة لنا في الأسماك المستوردة راه كاينة غير panga مليئة بالسموم
تبارك الله راه جوج بحور عندنا
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3
11 - التهامي الأحد 22 أبريل 2018 - 11:16
لماذا نستورد الأسماك ونحن أكبر المصدرين ؟ لماذا لا يستفيد الشعب من ثروات هذا البلد؟
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3
12 - جلال الأحد 22 أبريل 2018 - 11:21
ها ودني منكم بعدو من الحوت ديال الشينوا. خوكم ساكن ف لشين عارف اشكاين. غي بلعقل المغرب بلاد الحوت! ملي كنجيبو حوت لا هلاقة ديال بلاد كتربيه فلقراعي يعني غي بيعة وشرية..عند رخصو تخلي نصو..الصحة هي كلشي
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13 - nagib الأحد 22 أبريل 2018 - 11:21
امشينا فيها !!! كاع الحاجة لي جايا من الشينوا الله احفض منها. وا باز لهاد المسؤولين . او محال واش مسؤولين !!!!!
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4
14 - حلالة 59 الأحد 22 أبريل 2018 - 11:26
جوج بحور و نستورد السمك!!! إنها ثمرة شعار أغراس. أم أن بحورنا هي ملك لأوربا و لا يحق لنا إلا السباحة فيهما. فلوبي أخنوش هو المسؤول الأول عن هذه الكارثة أو الحق المسلوب. هذا اللوبي هو من يقف في وجه خلق رخص جديدة للمغاربة من أجل الصيد البحري الذي هو حق وطني ليبقى حكرا على التماسيح كما قال مؤسس المدرسة السياسية المغربية النظيفة السيد المحترم بن كيران. فالمغاربة لا حق لهم في حوتهم و ما عليهم الا انتظار ما يجود عليهم من قبل الصينيين. و هذا هو شعار أغراس الذي يتغنون به التجمعيون ألا وطنيون و ألا أحرار. فما بالك اذا ترأسوا الحكومة قد يمنعون صغار الفلاحين من حرث أراضيهم ليستوردوا القمح و الخضر و المنتجات الفلاحية. و إنك لن تجد مثل المغرب أرضا و لو اجتزت العالم طولا و عرضا
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15 - hayat الأحد 22 أبريل 2018 - 11:34
Attention!Attetion! Attention!
حذاري! حذاري! حذاري من هذا السمك...!
اسئلوا واش وزير الصيد و المسؤولين على هذه الواردات واش كيكلوا من هذا السمك؟؟!!!
هذا هو الفساد بعينه. يستوردون الفضلات لتسميم الشعب لان همه هو ادنى سعر لا يهم الجودة..!!
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16 - حسن البيضاوي الأحد 22 أبريل 2018 - 11:34
لا يعقل كم المسافة لا يعقل كم العملة لا يعقل كم تنقل تم توزيع أرجوكم نصحونة نحن اخوانكم في الله وخيراتن يديوه جرانة اقل مسافة أقل ثمن وقاله ثنائي سعيد وديع سبليون وكلينه باردة و المغاربة معرفينش اش كيدكوا في كروشهم
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