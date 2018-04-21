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الرئيسية | مال وأعمال | وزير السياحة يستقبل وفدا يابانيا بالدار البيضاء‎

وزير السياحة يستقبل وفدا يابانيا بالدار البيضاء‎

وزير السياحة يستقبل وفدا يابانيا بالدار البيضاء‎
هسبريس من الرباط
السبت 21 أبريل 2018 - 19:10

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بحضور عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، اليوم السبت، وفدا يابانيا بمنزله بمدينة الدارالبيضاء، يمثل مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وناقش الأطراف خلال هذه المحادثات سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان، مؤكدين على الأهمية الكبرى التي طبعت الزيارة الملكية سنة 2005 إلى اليابان، وكذا الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك لتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمغرب والنهوض بها.

وأشاد حاكم محافظة Gifu بدور المغرب في إفريقيا، واعتبر المملكة البوابة الآسيوية نحو القارة السمراء، من خلال موقعها الجغرافي وتواجدها القوي، منوها بالتطور المهم والملحوظ الذي تعيشه على جميع المستويات. كما أبدى المسؤول الياباني الرغبة في خلق جسور التعاون بين البلدين.

وعبر الوفد الياباني عن إعجابه بالبنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب، وكذا التراث والحضارة العريقين للمملكة، ووضع برنامجا خاصا للتنقل نحو مدينتي فاس ومراكش للاطلاع على هذا التراث العريق.

وتحدث الجانبان كذلك عن تطوير الاستثمارات، خصوصا السياحية منها، والصناعة التقليدية ومجالاتها، وكذا الجانب المتعلق بتكوين العدائين المغاربة.

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