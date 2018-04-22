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الرئيسية | مال وأعمال | شركة بريطانية تكتشف مخزونا للغاز في القنيطرة

شركة بريطانية تكتشف مخزونا للغاز في القنيطرة

شركة بريطانية تكتشف مخزونا للغاز في القنيطرة
متابعة من خالد ملوك
الأحد 22 أبريل 2018 - 11:35

أعلنت الشركة البريطانية "SDX ENERGY"، المختصة في البحث عن المواد البترولية، اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في عملية تنقيب عن الهيدروكربورات غرب حوض واد سبو بالقنيطرة.

ووفق بيان للشركة البريطانية، فإن عمليات حفر بئر "LNB-1"، البالغ عمقها 1861 مترا، أفضت إلى الحصول على مخزون هام من الغاز الطبيعي تجاوز توقعات ما قبل الشروع في عملية الحفر والتنقيب.

وأشارت المجموعة إلى أن حجم الاحتياط النفطي بالبئر يلامس 10200 متر مكعب من الغاز الطبيعي، بإنتاج صاف يصل إلى 55 ألف برميل، مضيفة بأن المخزون الذي تم اكتشافه هو الأكبر في المنطقة.

وأضافت، أيضا، أنه سيتم ربط البئر بالبنية التحتية القائمة، في انتظار البدء في الاختبارات الضرورية مطلع الأسبوع الجاري، مبرزة أن البئر تندرج ضمن برنامج حفر تسع آبار بمنطقة واد سبو ووسط الغرب.

وقال بول ويلش المدير التنفيذي للشركة البريطانية: "إننا نشعر بسعادة بالغة بشأن نتائج هذه البئر الاستكشافية، لا سيما أن المجموعة باشرت عمليات الحفر وسط تخوفات ومخاطر مقارنة بباقي الآبار".

وأضاف ويلش أن هذا الاكتشاف السادس مشجع للغاية، مؤكدا أن "جهاز التنقيب سينتقل إلى العمل في البئر الأخيرة من حملة الحفر الحالية التي تهم تسع آبار بمركز واد سبو ووسط الغرب ولالة ميمونة".

وسبق لأسبوعية "جون أفريك" الفرنسية أن أشارت إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في حوض واد سبو الغربي، البالغ حاليا 150 ألف متر مكعب، سيخصص حصريا لتزويد مقاولتين في المنطقة الصناعية لمدينة القنيطرة.

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