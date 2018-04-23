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أدنوك" الإماراتية تحصل على ترخيص بالسعودية
الاثنين 23 أبريل 2018 - 06:58
أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية (النسبة الأكبر منها مملوكة للحكومة)، الأحد، حصولها على ترخيص مزاولة الأعمال في السعودية.
وأضافت "أدنوك"، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أنها ستتمكّن بموجب الترخيص، من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة.
وحصلت "أدنوك" على الترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، المسؤولة عن تنظيم قطاع محطات الوقود بالمملكة.
وفي وقت سابق، تعهدت "أدنوك" بافتتاح محطة خدمة تابعة لها في السعودية خلال 2018.
و"أدنوك للتوزيع"، المدرجة في بورصة أبوظبي، هي أكبر مشغّل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة لها في دولة الإمارات، بفضل امتلاكها حوالي 67 بالمائة من حجم السوق المحلي من حيث عدد محطات الوقود.