24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس (5.00)

  2. طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج (5.00)

  3. أسلوب مقاومة جديد .. طائرات ورقية فلسطينية تحرق أرض إسرائيل (5.00)

  4. الحموشي يشيد بمهنية وسلوك مسؤولي الأمن بتمارة (5.00)

  5. باجدوب: إرضاء الجمهور قتل موسيقى الآلة .. وهذه أفضال الصوفية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | أدنوك" الإماراتية تحصل على ترخيص بالسعودية

أدنوك" الإماراتية تحصل على ترخيص بالسعودية

أدنوك" الإماراتية تحصل على ترخيص بالسعودية
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 06:58

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية (النسبة الأكبر منها مملوكة للحكومة)، الأحد، حصولها على ترخيص مزاولة الأعمال في السعودية.

وأضافت "أدنوك"، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أنها ستتمكّن بموجب الترخيص، من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة.

وحصلت "أدنوك" على الترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، المسؤولة عن تنظيم قطاع محطات الوقود بالمملكة.

وفي وقت سابق، تعهدت "أدنوك" بافتتاح محطة خدمة تابعة لها في السعودية خلال 2018.

و"أدنوك للتوزيع"، المدرجة في بورصة أبوظبي، هي أكبر مشغّل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة لها في دولة الإمارات، بفضل امتلاكها حوالي 67 بالمائة من حجم السوق المحلي من حيث عدد محطات الوقود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.