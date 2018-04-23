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الرئيسية | مال وأعمال | الفروع الإفريقية تواصل تعزيز ريادة ومعاملات "اتصالات المغرب"

الفروع الإفريقية تواصل تعزيز ريادة ومعاملات "اتصالات المغرب"

الفروع الإفريقية تواصل تعزيز ريادة ومعاملات "اتصالات المغرب"
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:00

بالسوق المغربية وجنيها لثمار استراتيجيتها الاستثمارية الإفريقية التي تبنتها المجموعة منذ سنة 2001، تاريخ بداية توسعها في أسواق القارة الإفريقية.

وأعلنت "اتصالات المغرب" تحقيق زيادة لافتة في عدد زبنائها بلغت نسبتها 7.8 في المائة، بعدما ارتفع عددهم إلى 59 مليون مشترك في المغرب وباقي الأسواق الإفريقية؛ وهو ما انعكس إيجابا على رقم معاملاتها، الذي ارتفع بنسبة 5.6 في المائة.

وعبّر عبد السلام أحيزون، رئيس المجلس المديري لـ"اتصالات المغرب"، في تصريح أدلى به بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للشركة خلال الفصل الأول من العام الجاري، عن ارتياحه الكبير للنتائج التي حققتها المجموعة، معتبرا أن هذه النتائج تعكس فعالية الإستراتيجية التي تعتمدها "اتصالات المغرب" في مواكبة تطور أسواقها ومسايرة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات الزبائن فيما يخص خدمات الأنترنيت فائق السرعة بنوعيه الثابت والنقال.

وقال أحيزون إن النتائج التي حققتها فروع "اتصالات المغرب" بدول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تسجل نموا كبيرا ولافتا؛ وهو ما يتماشى مع الاختيارات الإستراتيجية للشركة في هذه الأسواق.

وبلغ رقم معاملات مجموعة "اتصالات المغرب" نحو 8.99 ملايير درهم بكل من المغرب وباقي دول جنوب الصحراء الإفريقية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 8.5 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت حصة المجموعة من النتيجة الصافية ما يقارب 1.58 مليار درهم في الفصل الأول من العام الجاري، مقابل 1.49 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2017، أي بزيادة بلغت نسبتها 5.6 في المائة.

وارتفع عدد زبناء ماروك تيليكوم بنسبة 2.1 في المائة، بعدما استقر في مستوى 18.76 مليون مشترك، ونحو 1.75 مليون مشترك في الشبكة الهاتفية الثابتة مستفيدة من التزايد الكبير في زبناء الأنترنيت والهاتف عبر الألياف الضوئية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعد بوخريص الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:14
أتمنى التوفيق لكل الشركات المواطنة و على رأسها اتصالات المغرب ...تميز على الصعيد القارة الافريقية
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2 - karim الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:19
لعام زين عند تصالات المغرب "الثمار من المغرب و إفريقيا"
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3 - سعيد الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:26
صراحة، مجموعة اتصالات المغرب في أفريقيا تشرف المغاربة و تمثل المغاربة أحسن تمتيل.
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-1
4 - Ahmed الاثنين 23 أبريل 2018 - 09:33
هد اتصالات المغرب عايقة و فايقة ما خلات حتى بلاصة، شحال وصلات من فرع في افريقيا؟
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