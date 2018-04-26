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كُتّاب وآراء
زيادات مفاجئة في أسعار زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان
في خطوة فاجأت كل المواطنين، رفعت شركة "لوسيور كريستال" من سعر منتوج زيت المائدة، بمجموع محلات البقالة والأسواق الممتازة، بنسبة قياسية فاقت 8 في المئة.
وقال مجموعة من أصحاب محلات البقالة في مدينة الدار البيضاء إنهم توصلوا بتعليمات من موزعي منتجات "لوسيور كريستال" من أجل وضع ملصقات صغيرة تحمل سعر 16 درهما لبيع زيت "لوسيور" واسع الاستهلاك داخل أوساط الأسر المغربية.
وأوضح المتحدثون في تصريحات متطابقة لهسبريس أنهم اعتادوا على اقتناء زيت "لوسيور" و"كريستال" بسعر 14.40 درهما لليتر الواحد، ليقوموا ببيعه بسعر 15 درهما، قبل أن يفاجؤوا بطلب الشركة رفع سعر البيع بدرهم واحد دفعة واحدة.
ولجأ مجموعة من أصحاب محلات الفطائر والحلويات التقليدية المغربية إلى رفع أسعار "الشباكية" بنحو 5 دراهم؛ إذ انتقل الثمن من 55 إلى 60 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للنوع متوسط الجودة.
وأكد أصحاب محلات ببع الفطائر أنهم قد يلجؤون إلى رفع سعر معروضاتهم من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج، المرتبطة برفع سعر زيت المائدة إلى 16 درهما.
واعتبر محمد أبو الفداء، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن فرض زيادات جديدة في مادة زيت المائدة يعد ضربا للقوة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا خلال السنوات السبع الأخيرة.
وقال أبو فداء في تصريح لهسبريس: "لوسيور ليس غريبا عليها أمر الزيادات، فغالبا هي التي تبادر باتخاذ مثل هذه المبادرات، ونحن نعتقد أن اتخاذ هذا القرار وتبليغه لأرباب محلات البقالة على بعد أقل من أربعة أسابيع من شهر رمضان، أمر لا يخدم بتاتا مصالح المستهلك المغربي الذي تضررت قوته الشرائية بشكل كبير".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
مرحبا بهذه الخيانة الجميلة...أنا خائن وأفتخر
هذا تحدي صارخ وصريح لحملة المقاطعة ويعتبر تضامنا فاضحا مع المنتوجات التي تم الامتناع عن شرائها من طرف المواطنين.