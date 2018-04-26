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الرئيسية | مال وأعمال | زيادات مفاجئة في أسعار زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان

زيادات مفاجئة في أسعار زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان

زيادات مفاجئة في أسعار زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان
هسبريس – محمد لديب
الخميس 26 أبريل 2018 - 07:00

في خطوة فاجأت كل المواطنين، رفعت شركة "لوسيور كريستال" من سعر منتوج زيت المائدة، بمجموع محلات البقالة والأسواق الممتازة، بنسبة قياسية فاقت 8 في المئة.

وقال مجموعة من أصحاب محلات البقالة في مدينة الدار البيضاء إنهم توصلوا بتعليمات من موزعي منتجات "لوسيور كريستال" من أجل وضع ملصقات صغيرة تحمل سعر 16 درهما لبيع زيت "لوسيور" واسع الاستهلاك داخل أوساط الأسر المغربية.

وأوضح المتحدثون في تصريحات متطابقة لهسبريس أنهم اعتادوا على اقتناء زيت "لوسيور" و"كريستال" بسعر 14.40 درهما لليتر الواحد، ليقوموا ببيعه بسعر 15 درهما، قبل أن يفاجؤوا بطلب الشركة رفع سعر البيع بدرهم واحد دفعة واحدة.

ولجأ مجموعة من أصحاب محلات الفطائر والحلويات التقليدية المغربية إلى رفع أسعار "الشباكية" بنحو 5 دراهم؛ إذ انتقل الثمن من 55 إلى 60 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للنوع متوسط الجودة.

وأكد أصحاب محلات ببع الفطائر أنهم قد يلجؤون إلى رفع سعر معروضاتهم من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج، المرتبطة برفع سعر زيت المائدة إلى 16 درهما.

واعتبر محمد أبو الفداء، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن فرض زيادات جديدة في مادة زيت المائدة يعد ضربا للقوة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا خلال السنوات السبع الأخيرة.

وقال أبو فداء في تصريح لهسبريس: "لوسيور ليس غريبا عليها أمر الزيادات، فغالبا هي التي تبادر باتخاذ مثل هذه المبادرات، ونحن نعتقد أن اتخاذ هذا القرار وتبليغه لأرباب محلات البقالة على بعد أقل من أربعة أسابيع من شهر رمضان، أمر لا يخدم بتاتا مصالح المستهلك المغربي الذي تضررت قوته الشرائية بشكل كبير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - وانشري يا هسبريس الخميس 26 أبريل 2018 - 07:11
الزيادة في المواد الإستهلاكية تخدم الإقتصاد الوطني ههههههه والمقاطعة خيانة للوطن
مرحبا بهذه الخيانة الجميلة...أنا خائن وأفتخر
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355
2 - على اي أساس... الخميس 26 أبريل 2018 - 07:17
على اَي أساس يتم الرفع ؟؟ ادا علمنا ان في اسبانيا سعر اللتر الواحد من هذا الزيت لا يتجاوز 1€ يعني 10,30dh..!!! ؟؟؟ كيف يتم تقييم المنتوجات ... حسب ما ارى لا يتم مراعات المواطن اساس في اَي عملية تهم جيبه... ويقولون يكفي ان يكون دخلك 20dh وها انت خارج خط الفقر ... صراحة بلد العجائب والغرائب...
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224
3 - ابو صفوان الخميس 26 أبريل 2018 - 07:18
ماشي مشكل يزيدو من الخير سلاح المقاطعة كاين المغاربة عاقو وهادي هي الفرصة باش يفوت رمضان صحي بلا زيوت
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256
4 - karim الخميس 26 أبريل 2018 - 07:19
يجب علينا مقاطعة كل منتوجات الشركات التي تزيد في اثمنتها وهنا اود ان اشيرة.كيف يعقل ان شركة الزيوت زادت درهم واحد واصحاب الفطاءر زادو خمس دراهم والله الجل في هاد البلاد .انتهازي...
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191
5 - قليو بيه الخميس 26 أبريل 2018 - 07:20
بات من الضروري إضافة لوسيور كريستال إلى قائمة المغضوب عليهم شعبيا.
هذا تحدي صارخ وصريح لحملة المقاطعة ويعتبر تضامنا فاضحا مع المنتوجات التي تم الامتناع عن شرائها من طرف المواطنين.
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186
6 - ولد اكادير الخميس 26 أبريل 2018 - 07:21
المقاطعة هي الحل اما هدا الغول الوحش الراسمالي ، عليكم بالبديل هناك زيوت اخرى ، ليو ، هلا ، وغيرها . لنركعهم
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156
7 - Mustapha الخميس 26 أبريل 2018 - 07:21
Asalam. même chose que centrale. éviter à ne pas acheter. bon courage pour la solidarité. de notre peuple.
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91
8 - ياسين الخميس 26 أبريل 2018 - 07:22
هادشي سميتو العياقة أو الحموضة هاد الشركات طغاو أو ماكايتاقاوش الله ف هاد الشعب الفقير أصلا حنا ف الدار ماكانستعملوش زيت القلي إلا نادرا وماكانستعملوش لوسيور كانستعملو ماركة أخرى أحسن منها...يعني وخا اديرو ليها ماشي غير 16 درهم فابور أوماندخلهاش للدار...أنشري هسبريس
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