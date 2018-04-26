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الرئيسية | مال وأعمال | أقصبي يربط التنمية بإرساء ديمقراطية حقيقية والفصل بين السلط

أقصبي يربط التنمية بإرساء ديمقراطية حقيقية والفصل بين السلط

أقصبي يربط التنمية بإرساء ديمقراطية حقيقية والفصل بين السلط
هسبريس من الرباط
الخميس 26 أبريل 2018 - 11:00

قال المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي إقلاع اقتصادي في المغرب دون أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وحدود تفصل ما بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي، لأننا وصلنا إلى مستوى أصبح فيه النظام السياسي عائقا أساسيا أمام التطور الاقتصادي للبلاد"، على حد تعبيره.

وشدد المحلل الاقتصادي خلال مداخلة له في الندوة العلمية التي نظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري حول موضوع "الاقتصاد والسياسة أية علاقة؟"، بمناسبة إصدار المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية للمؤلف الجماعي "الاقتصاد السياسي بالمغرب"، على أن "المدخل الرئيس لأي إصلاح كيفما كان يبدأ بترسيخ الديمقراطية وإقرار مبدأ فصل السلط؛ وهو الأمر الغائب في المغرب، حيث كل السلطات في يد المؤسسة الملكية التي تحتكر القرارات والخيارات الإستراتيجية دون إشراك الفاعلين السياسيين".

وفي محاولة منه لتحليل العلاقة بين الاقتصادي والسياسي، قال الأستاذ الجامعي ذاته إنه "في بداية الستينيات أقدم النظام السياسي على مجموعة من الاختيارات التي كانت تعكس شدة الصراع الذي كان مشتداً بين الملك الراحل الحسن الثاني والحركة الوطنية أو البورجوازية اليسارية التي كانت تُسيطر على المدن الصناعية الكبرى، وكانت تشكل تهديدا حقيقيا للنظام، الذي عمل على مواجهة تجذرها داخل المجتمع من خلال التوجه إلى البادية والاعتماد على الأعيان لخلق التوازن".

وأورد أقصبي ضمن كلمته أن "هذا التحالف الذي كان قائماً بين نظام الحسن الثاني والإقطاعيين أدى إلى بروز عدة اختلالات همت السياسة الفلاحية والإصلاح الزراعي، تداعياتها مازلت قائمة إلى حدود اليوم"، مشيرا أن "الهاجس الذي يحكم المغاربة منذ الستينيات كان دائما مرتبطاً بتوفير الأمن والاستقرار وليس بمطلب التنمية والديمقراطية"، قبل أن يضيف أنه "منذ سنة 1963 كل المشاريع التنموية التي عرفها المغرب كانت تخضع لتوصيات المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تفرض اتباع اختياراتها الإستراتيجية".

وأرجع الخبير الاقتصادي ضعف مردودية الاقتصاد المغربي إلى طبيعة النظام السياسي القائم في المغرب، قائلا: "النظام السياسي المغربي هو العائق الأوّل أمام التقدم الاقتصادي"، ومشيرا إلى أن "الدولة تراهن على القطاع الخاص لخلق الثروة؛ وهو توجه خاطئ لأن النخب الاقتصادية تعيش في الريع ولا تساهم في الإقلاع الاقتصادي"، وفق تعبيره.

بدوره قال الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي سعيد السعدي إن "العلاقة بين السياسي والاقتصادي جدلية، إذ إن الدولة حاولت منذ الاستقلال الاعتماد على المقاولين وكبار المستثمرين لخلق التوازن داخل المشهد السياسي"، موردا أن "وزراء ورجال أعمال يسيطرون على مراكز اتخاذ القرار بسبب قربهم من النظام".

وأضاف العضو السابق في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية في ظل نظام غير ديمقراطي، لأن التطور يقتضي أن تكون هناك ديمقراطية تمثيلية وأحزاب مستقلة"، داعيا في السياق ذاته إلى "تفعيل الفصل 36 من الدستور للحد من الريع والفساد المستشري داخل المؤسسات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أحمد العلوي الخميس 26 أبريل 2018 - 11:31
بسم الله الرحمن الرحيم أية ديقراطية يتحدث عنها المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي، إذا كانت النخب السياسية في المغرب والفاعل الأساسي في هذه السياسية والقصد طبعا الأحزاب السياسية لا تعرف معنى الديمقراطية سواء داخل مكاتبها وتجمعاتها أو داخل قبة البرلمان، أية ديمقراطية يتحدث عنها الأستاذ المقتدر إذا كانت أحزابنا السياسية لا تزالت تتعامل مع بعضها بمفهوم "شد لي نقطع لك" لا التحريض ضد بعضها البعض لا زالت الأحزاب لم تستوعب أنه داخل البرلمان الكل متحد لمصلحة الوطن والمواطن لازالت أحزابنا السياسية تتعامل مع المواطن كورقة تصويت ليس إلا، لازالت الصراعات حول المقاعد داخل البرلمان، لم تستوعب أحزابنا السياسية أن الخلاف لا يفسد للود قضية، أتحدى أي حزب سياسي مغربي أن يقدم برنامجا واضحا لإصلاح منظومة التعليم أو الصحة أو مبادرة للتنمية المستدامة ....
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2 - لا شك في ذلك الخميس 26 أبريل 2018 - 11:37
"لا يمكن أن يكون هناك أي إقلاع اقتصادي في المغرب دون أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وحدود تفصل ما بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي"

متفق مليون بالمئة, ما خرب الامور إلا تضارب المصالح بين ما هو سياسي وديني واقتصادي
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3 - Le patriote الخميس 26 أبريل 2018 - 11:40
Ça suffit de prendre les marocains pour des cons! Profiter d'une retraite d'ancien ministre de 39.000dh/mois,et venir donner des leçons sur la "démocratie",est inacceptable! Ce sont ces profiteurs du système corrupteur qui ont vidé et ruiné les caisse de retraite.
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4 - حلالة 59 الخميس 26 أبريل 2018 - 11:44
الآن حصحص الحق : ماذا بقي لنا أن نقول لما تقر النخبة المثقفة العليا للمغرب من المحللين الاقتصاديين و أساتذة جامعيين بأن هناك غياب تام للديموقراطية في المغرب . و السكون يسبق العاصفة طال الزمن أو قصر. يا المنتخبين الفسدة ( بفتح التاء)
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5 - moh الخميس 26 أبريل 2018 - 11:46
السيد اقصبى يركز على السياسة اكتر من الاقتصاد واكتر ما يعجبه هو ان يجلد بلده في القنوات الاوربية دون تقديم اي بديل كباقي ثوريي زمان امتاله
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6 - Nour الخميس 26 أبريل 2018 - 11:47
مع كل احتراماتي للاستاذ هذا ما قلته السنة الفارطة وتقوله اليوم وبإذن الله ستقوله غدا..نريد شيأ ملموسا نريد من ينقذنا من غلاء المعيشة والقدرة الشرائية التي انهكتنا اما تصريح مطول وملاحظات وعتابات هنا وهناك لن يغير من الواقع شىيء soyez opperationnel..!!!!
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7 - الراضي الخميس 26 أبريل 2018 - 11:52
"وزراء ورجال أعمال يسيطرون على مراكز اتخاذ القرار بسبب قربهم من النظام" المخزن بالعامية وهذا هو لب المشكل العويص في بلادنا ورغم الانتخابات والبرلمان وحكومة يتزعمها شخص من الحزب الفائز الا ان تلك الجماعة القريبة من القصر اولا واخيرا هي التي تحكم وتسير البلاد.
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