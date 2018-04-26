أقصبي يربط التنمية بإرساء ديمقراطية حقيقية والفصل بين السلط

هسبريس من الرباط

قال المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي إقلاع اقتصادي في المغرب دون أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وحدود تفصل ما بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي، لأننا وصلنا إلى مستوى أصبح فيه النظام السياسي عائقا أساسيا أمام التطور الاقتصادي للبلاد"، على حد تعبيره.

وشدد المحلل الاقتصادي خلال مداخلة له في الندوة العلمية التي نظمها فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري حول موضوع "الاقتصاد والسياسة أية علاقة؟"، بمناسبة إصدار المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية للمؤلف الجماعي "الاقتصاد السياسي بالمغرب"، على أن "المدخل الرئيس لأي إصلاح كيفما كان يبدأ بترسيخ الديمقراطية وإقرار مبدأ فصل السلط؛ وهو الأمر الغائب في المغرب، حيث كل السلطات في يد المؤسسة الملكية التي تحتكر القرارات والخيارات الإستراتيجية دون إشراك الفاعلين السياسيين".

وفي محاولة منه لتحليل العلاقة بين الاقتصادي والسياسي، قال الأستاذ الجامعي ذاته إنه "في بداية الستينيات أقدم النظام السياسي على مجموعة من الاختيارات التي كانت تعكس شدة الصراع الذي كان مشتداً بين الملك الراحل الحسن الثاني والحركة الوطنية أو البورجوازية اليسارية التي كانت تُسيطر على المدن الصناعية الكبرى، وكانت تشكل تهديدا حقيقيا للنظام، الذي عمل على مواجهة تجذرها داخل المجتمع من خلال التوجه إلى البادية والاعتماد على الأعيان لخلق التوازن".

وأورد أقصبي ضمن كلمته أن "هذا التحالف الذي كان قائماً بين نظام الحسن الثاني والإقطاعيين أدى إلى بروز عدة اختلالات همت السياسة الفلاحية والإصلاح الزراعي، تداعياتها مازلت قائمة إلى حدود اليوم"، مشيرا أن "الهاجس الذي يحكم المغاربة منذ الستينيات كان دائما مرتبطاً بتوفير الأمن والاستقرار وليس بمطلب التنمية والديمقراطية"، قبل أن يضيف أنه "منذ سنة 1963 كل المشاريع التنموية التي عرفها المغرب كانت تخضع لتوصيات المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تفرض اتباع اختياراتها الإستراتيجية".

وأرجع الخبير الاقتصادي ضعف مردودية الاقتصاد المغربي إلى طبيعة النظام السياسي القائم في المغرب، قائلا: "النظام السياسي المغربي هو العائق الأوّل أمام التقدم الاقتصادي"، ومشيرا إلى أن "الدولة تراهن على القطاع الخاص لخلق الثروة؛ وهو توجه خاطئ لأن النخب الاقتصادية تعيش في الريع ولا تساهم في الإقلاع الاقتصادي"، وفق تعبيره.

بدوره قال الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي سعيد السعدي إن "العلاقة بين السياسي والاقتصادي جدلية، إذ إن الدولة حاولت منذ الاستقلال الاعتماد على المقاولين وكبار المستثمرين لخلق التوازن داخل المشهد السياسي"، موردا أن "وزراء ورجال أعمال يسيطرون على مراكز اتخاذ القرار بسبب قربهم من النظام".

وأضاف العضو السابق في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية في ظل نظام غير ديمقراطي، لأن التطور يقتضي أن تكون هناك ديمقراطية تمثيلية وأحزاب مستقلة"، داعيا في السياق ذاته إلى "تفعيل الفصل 36 من الدستور للحد من الريع والفساد المستشري داخل المؤسسات".