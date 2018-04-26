مزوار يعد بإبعاد "الباطرونا" عن الحسابات والمزايدات السياسية

ميمون أم العيد من أكادير

قال الوزير السابق صلاح الدين مزوار إن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجب أن يبقى مؤسسة مستقلة، وألا يدخل في النقاشات والمزايدات السياسية، وألا يتلون بأي لون مهما كان؛ فكلما كانت هذه المؤسسة مستقلة إلا وكانت فعّالة"، وفق تعبيره.

وزاد مزوار، في لقاء جمعه بالمستثمرين ورجال الأعمال "السوسيين" بالجامعة الدولية بأكادير: "لن أسمح لنفسي ولا لغيري بجعل CGEM أداة للمزايدة السياسية أو للتأثير السياسي مهما كان؛ مع ذلك داخل الكونفدرالية يوجد أعضاء لهم قناعاتهم السياسية المختلفة..ومن حق أي مواطن أن تكون له قناعاته، لكن مسؤوليتنا هي أن نحمي هذه الكونفدرالية من أي لبس في هذا المجال".

ولم يغفل المرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن ينوه في السياق نفسه بأن "فعالية أي تنظيم أو جمعية تتجلى في القدرة على إدماج الجميع"، مردفا: "لهذا لا يمكن أن نبقى في مسألة نواب الرئيس الذين ليس لهم سوى دور تمثيلي. كي نتمكن من إنجاز الأوراش المزمع فتحها، والتحديات التي علينا رفعها، يجب أن تتوسع المسؤوليات لتشمل الجميع".

وأوضح المتحدث أن "الجهات مثلا يجب أن تعطى لها صلاحيات واسعة وواضحة، والبحث عن سبل لكي تستفيد من إمكانيات بشرية ومالية للمواكبة"، مضيفا: "يجب أن نبحث عن صيغة شبيهة بالمستعملة على المستوى المركزي؛ فالجهات أيضا تزخر بمقاولات ورجال أعمال يمكن أن يساهموا ماليا، بغض النظر عن مساهمتهم المنصوص عليها للعضوية..يجب فتح مجال للإمكانيات المادية".

وزاد الوزير السابق: "طموحنا في السنوات الثلاث القادمة أن يكون لنا تنظيم مهيكل ومنظم كما يجب، ويستجيب لانتظارات أعضائه في مجموع التراب الوطني، وفي الوقت نفسه أن يكون لدينا عدد كاف من الأشخاص المسؤولين عن الملفات، ويتحملون مسؤولياتهم حتى لا تبقى كل القرارات متمركزة..ولما لا وضع قوانين داخلية لإشراك الجميع؟".

وعلاقة بالموضوع نفسه قال المتحدث ذاته: "في ثقافتي لا أحب الاشتغال وحيدا، بل أرتاح عندما أشتغل مع فريق عمل يتحرك على جميع المستويات؛ فالقوة في الجماعة وليست في الفرد".

وبخصوص المقترحات التي تم تقديمها في اللقاءَات التي جمعته بمقاولين في جهات أخرى قال مزوار: "هناك مقترحات تقدمت بها بعض الجهات؛ فمثلا في طنجة طلبوا إنشاء مجلس للجهات وأن يكون في القوانين، وهذا أمر يجب أن نفكر فيه كذلك.

ومن المقترحات أيضا أضاف المتحدث "أن يكون أحد نواب الرئيس السبعة يمثل الجهات، وأنا أرى من جانبي أن ذلك قد يكون نافعا..حتى إن لم يكن هناك مجلس للجهات يجب على الأقل عقد اجتماع على الأقل كل ثلاثة أشهر مع رؤساء الجهات والمركز لمناقشة النقط المتعلقة بالجهات".

ودعا المرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال كلمته أمام رجال الأعمال إلى العمل على تحسين صورة المقاول المغربي والمقاولة المغربية، "لأنها ليست بالصورة التي يتم تسويقها".

وجوابا على سؤال من أحد رجال الأعمال عن الكيفية التي سيفيد بها التنظيم الذي ينوي أن يترأسه، قال مزوار: "إن عددا كبيرا من الأشخاص يعتقدون أنه يكفي لقاء وزير لحل مشكلة ما، في حين أن الأمر ليس كذلك..إذا لم تقم بتهييء القرار أو المبادرة، وتقديمها بالشكل الذي يستطيع الوزير أن يقوم باحتضانها وتقديمها لتكون قانونا عبر البرلمان مثلا، فلن يكون الأمر ناجحا.. وهذا هو الجانب الذي سأفيد فيه.. أعرف كيف تتم الأمور".

وشدد الوزير السابق على "ضرورة الاشتغال كمؤسسة بدون حسابات سياسية"، شارحا أن "مقتضيات الدستور تقتضي التعامل مع الوزراء كأعضاء في الحكومة بعض النظر عن انتمائهم السياسي، وبالتالي من الواجب احترام الجميع والاشتغال مع الجميع".